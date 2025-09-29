W wywiadzie udzielonym BBC News, Hawryluk potwierdził, że Ukraina już otrzymała pierwsze partie zachodnich myśliwców od partnerów NATO. Tymczasem negocjacje w sprawie Gripenów trwają od dwóch lat. Szwedzki wiceminister obrony podkreślił, że dostawy obejmą dodatkowe F-16 i Mirage.

Nie podał jednak szczegółów dotyczących liczby maszyn ani terminów. Polityk przyznał, że jeszcze trzeba chwilę "poczekać, aż ujrzymy je w powietrzu nad Ukrainą". To pierwsza taka deklaracja na temat Gripenów, które Szwecja rozważa przekazać po zakończeniu wojny, w ramach długoterminowej współpracy.

Szwecja wyśle Ukrainie swoje myśliwce JAS 39 Gripen

Szwedzki Saab JAS 39 Gripen to wielozadaniowy myśliwiec czwartej generacji, zaprojektowany w latach 80. i w służbie od 1996 roku. Maszyna o długości 14,9 m, rozpiętości skrzydeł 8,4 m i wysokości 4,5 m waży pusty 6800 kg, a jej maksymalna masa startowa to 14 000 kg.

Napędzana silnikiem turbowentylatorowym Volvo RM12 o ciągu 80,5 kN z dopalaniem, osiąga prędkość Mach 2 na wysokości 15 240 m, z zasięgiem bojowym do 800 km i pułapem służbowym 15 240 m. Gripen może przenosić do 6500 kg uzbrojenia na 10 punktach podwieszenia, w tym pociski powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder czy MBDA Meteor, a także działko 27 mm Mauser BK-27.

Kolejne F-16 Fighting Falcon dla Ukrainy

Amerykański F-16 Fighting Falcon, już dostarczany Ukrainie, stanowi kluczowy element jej obrony powietrznej. Myśliwiec jednomiejscowy o długości 15,06 m, rozpiętości 9,96 m i wysokości 4,9 m ma masę pustą 8573 kg i maksymalną startową 19 187 kg. Z silnikiem General Electric F110-GE-129 (131 kN z dopalaniem) osiąga Mach 2,05 na 12 000 m, z zasięgiem bojowym 546 km i pułapem 15 000 m.

Wyposażony w działko 20 mm M61A1 Vulcan, przenosi rakiety AIM-120 AMRAAM, bomby i pociski powietrze-ziemia na 9 punktach podwieszenia. Ukraina otrzymała pierwsze F-16 w sierpniu 2024 roku, a w lutym 2025 dostarczono kolejne z Holandii, z łącznie 58 na zamówieniu.

Kijów może liczyć na kolejne Dassault Mirage 2000-5

Francuski Dassault Mirage 2000-5, dostarczony w lutym 2025 roku, uzupełnia flotę o maszyny o podobnych parametrach do F-16. O długości 14,36 m, rozpiętości 9,13 m i wysokości 5,2 m, waży pusty 7500 kg, a maksymalnie 17 000 kg przy starcie.

Silnik SNECMA M53-P2 (95,1 kN z dopalaniem) pozwala na Mach 2,2 na dużej wysokości, z zasięgiem 1550 km i pułapem 17 060 m. Uzbrojenie obejmuje podwójne działka 30 mm DEFA 554, rakiety powietrze-powietrze i bomby, z możliwością ataków na cele naziemne. Francja przekazała początkowo 10 maszyn, planując kolejne 20, co już przyniosło sukcesy w zestrzeliwaniu rosyjskich pocisków.

Analitycy wskazują, że mieszana flota myśliwców pozwoli na elastyczne operacje, od obrony powietrznej po ataki na cele morskie, kontrując rosyjską przewagę w powietrzu. W kontekście strat (np. pierwszy zestrzelony F-16 w sierpniu 2024), nowe maszyny warte 30-60 mln dolarów za sztukę Gripena, wzmocnią morale i efektywność ukraińskich pilotów, otwierając drogę do dalszej pomocy NATO.

