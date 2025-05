Jak zwierzęta zdobywają odporność na kleszcze? Odkrycia naukowców

Badania przeprowadzone przez naukowców z Washington State University wykazały, że zwierzęta mogą nabywać odporność na kleszcze, co prowadzi do zmniejszenia liczebności tych pasożytów. Odkrycie to może mieć kluczowe znaczenie dla opracowania nowoczesnych metod zwalczania kleszczy i ochrony przed chorobami przez nie przenoszonymi.