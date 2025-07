Powstały we wrześniu 2022 roku Atesz to jedna z najbardziej interesujących jednostek partyzanckich wojny w Ukrainie, bo składa się zarówno z Ukraińców, jak i Tatarów Krymskich oraz Rosjan, którzy uciekli z armii. Początkowo ich działalność ograniczała się do tradycyjnych metod działalności partyzanckiej, ale z czasem można było usłyszeć też o jej internetowych akcjach "nauczania Rosjan". "Szkoła Atesz", jak sami ją nazywają, udostępnia "kursy" unikania wcielenia do armii i uszkadzania rosyjskich czołgów, wozów bojowych i transporterów.