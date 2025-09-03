IFA 2025 w Berlinie. Nowe telewizory, urządzenia audio i więcej.

Tegoroczne targi IFA 2025 w Berlinie odbędą się w dniach 5-9 września. W przeddzień wydarzenia odbywają się liczne premiery urządzeń, które później będzie można oglądać na stoiskach wystawowych poszczególnych producentów. Wśród nich są nowe telewizory czy sprzęt audio.

Samsung prezentuje głośnik Sound Tower i stawia na SmartThings

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Samsung na własnym stoisku będzie prezentować nowy głośnik o nazwie Sound Tower. Urządzenie ma postać kolumny z ciekawym designem. Do wyboru będą dwie wersje - ST50F i ST40F. Sprzęt można łatwo przenosić i oferuje on różne tryby dźwięku w zależności od otoczenia.

Samsung Sound Tower to nowa kolumna dźwiękowa. Samsung materiały prasowe

Samsung stawia również na dalszy rozwój platformy SmartThings, którą rozbudowuje od lat. Rozwiązanie jest dostępne nie tylko w telewizorach czy głośnikach, ale również coraz szerszej gamie urządzeń AGD. W ten sposób można uzyskać połączony ekosystem różnych urządzeń, który ułatwia codzienne życie. Przed targami IFA 2025 Koreańczycy zapowiedzieli start kampanii "SmartThings Meets AI Home", której celem jest promowanie autorskich rozwiązań AI dla domu inteligentnego.

Dolby Laboratories prezentuje standard Dolby Vision 2

Przed startem targów IFA poznaliśmy nowy standard HDR. Mowa o Dolby Vision 2, który został zaprezentowany przez Dolby Laboratories. Technologia zapewni na telewizorach obraz w jeszcze lepszej jakości i nie tylko. Ponadto format wychodzi poza zakres HDR i zaoferuje jeszcze więcej.

Dolby Vision 2 będzie dostępny w dwóch wersjach - podstawowej i Max. W pierwszej kolejności standard ma zagościć na telewizorach Hisense. Natomiast wsparcie w postaci treści zadeklarowało Canal+.

