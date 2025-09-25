JAXA jako pierwsza dostarczyła próbki z asteroidy do badań na Ziemię. Ostatni raz japońska agencja dokonała tego w ramach misji Hayabusa2, która to zebrała materiał z Ryugu. Następnie w grudniu 2020 r. specjalny statek przyleciał z nim na naszą planetę. Misja nie została przerwana, jest kontynuowana i ma nowy cel.

Celem dalszej misji Hayabusa2 mała asteroida 1998 KY26

Główny statek biorący udział w misji Hayabusa2 nie wrócił na Ziemię i pozostał w kosmosie. JAXA wyznaczyła mu nowy cel. Ponownie jest to asteroida, ale w porównaniu do Ryugu to bardzo malutki obiekt. Tą kosmiczną skałą jest 1998 KY26.

Asteroida 1998 KY26 jest naprawdę mała. Pod względem rozmiarów przypominana meteor czelabiński, który eksplodował w 2013 r. Był to superbolid o średnicy zaledwie kilkunastu metrów. Wylądowanie statkiem na tak małym obiekcie będzie naprawdę trudne i w przeszłości nikomu się to nie udało.

Porównanie wielkości asteroid Ryugu oraz 1998 KY26. ESO/M. Kornmesser. Asteroid models: T. Santana-Ros, JAXA/University of Aizu/Kobe University materiały prasowe

Dotychczas lądowania na asteroidach (co zrobiła także NASA w ramach misji OSIRIS-REx) odbywały się na kosmicznych skałach o wielkości setek, a nawet tysięcy metrów. Natomiast średnicę 1998 KY26 szacuje się obecnie na nie więcej niż 11 metrów (do niedawna mówiono o 30 metrach).

JAXA chce dokonać niemożliwego w 2031 roku

Nowe obserwacje wykazały, że 1998 KY26 to jeszcze mniejszy obiekt niż dotychczas sądzono. Jakby tego było mało, to wykonuje szybki obrót wokół własnej osi, na który potrzebuje tylko pięciu minut. To sprawia, że kosmiczna skała jest bardzo trudnym celem dla misji związanej z lądowaniem i będzie to wymagało ogromnej precyzji.

Mniejszy rozmiar i szybszy obrót, który właśnie zmierzono, sprawią, że wizyta Hayabusa2 będzie jeszcze ciekawsza, ale też jeszcze bardziej wymagająca

Hayabusa2 jest obecnie na etapie wydłużonej misji, którą rozpoczęto po sukcesie z 2020 r. Ryugu ma wielkość około 900 metrów i była znacznie łatwiejszym celem. Lot do 1998 KY26 ma potrwać do 2031 r. Przed próbą lądowania dojdzie do okrążenia obiektu, co pozwoli na lepsze zbadanie asteroidy.

