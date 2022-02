Odkryto to dzięki nowej technice datowania zderzeń skał w przestrzeni kosmicznej, opartej na mikroskopowej analizie minerałów obecnych w meteorytach. Technika ta może być przydatna do zrozumienia początków Układu Słonecznego.

- Wiek uderzenia meteorytu jest często kontrowersyjny. Nasza praca pokazuje, że musimy korzystać z wielu linii dowodowych, aby mieć większą pewność co do historii uderzeń - prawie jak badanie miejsca starożytnej zbrodni - powiedział dr Craig Walton, geolog z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Asteroidy i meteoryty są często uważane za wehikuły czasu, a to dlatego, że powstały dawno temu, gdy Układ Słoneczny tworzył się z dysku pyłu i gazu wirującego wokół nowo powstałego Słońca. Na Ziemi i innych planetach, historia zmian jest trudna do prześledzenia, ponieważ procesy meteorologiczne i geologiczne ją nadpisały. Ukrywane są nawet duże kratery uderzeniowe.

Istnieje kilka sposobów datowania zderzeń minerałów występujących w meteorytach. Jednym z nich jest datowanie uranowo-ołowiowe w kryształach cyrkonu. Każdy ołów znaleziony w cyrkonie jest produktem rozpadu promieniotwórczego uranu. Wiedząc, jak długo trwa rozpad uranu, możemy wnioskować o wieku cyrkonu.

Na podstawie wykonanych pomiarów, naukowcy wykazali, że meteor czelabiński przeszedł dwa zderzenia - jedno 4,5 mld lat temu, a drugie ok. 50 mln lat temu. Zespół dr Waltona potwierdził, że to drugie uderzenie oderwało fragment skały do ciała macierzystego i skierowało go na kurs kolizyjny z Ziemią. To właśnie wtedy powstała skała, która finalnie spaliła się nad niebem Czelabińska.

Ustalenia dotyczące wcześniejszego uderzenia potwierdzają sugestie, że między 4,48 a 4,44 mld lat temu w przestrzeni kosmicznej miało miejsce wiele wysokoenergetycznych kolizji obiektów. Ten przedział czasowy jest ważny, ponieważ może pokrywać się z dwoma odrębnymi okresami formowania się Układu Słonecznego: migracją planet olbrzymów lub starożytnym zderzeniem, które oderwało fragment młodej Ziemi, tworząc Księżyc. Miało to miejsce ok. 4,5 mld lat temu. Wiele wskazuje, że meteor czelabiński był fragmentem większego obiektu, który doprowadził do powstania naszego naturalnego satelity.