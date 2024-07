Ugryzienie kleszcza, a nawet sama myśl o kleszczu w skórze to powody do niepokoju dla wielu osób. Kontakt z tym pajęczakiem faktycznie nie należy do przyjemnych, w dodatku może wiązać się z przykrymi konsekwencjami - bowiem kleszcze przenoszą różne choroby. Między innymi rośnie liczba przypadków boreliozy.

W Polsce w tym roku zanotowano już niemal 1,5 tys. więcej zachorowań na boreliozę niż w tym samym okresie w roku minionym. Jak się chronić przed kleszczami i co robić po zauważeniu wbitego w skórę pajęczaka? Na te pytania odpowiedzi znaleźć będzie można w powstającej właśnie w europejskiej aplikacji, w której tworzenie zaangażowani są także eksperci z Polski.

Kleszcz w skórze. Mapa pomoże ustalić, jakich obszarów unikać, by ustrzec się ugryzienia kleszcza

Unijny inicjatywa o nazwie "Pragmatick Cost" dotyczy m.in. stworzenia aplikacji, która pozwoli na monitorowanie występowania kleszczy. Wśród głównych celów tego projektu, tym bardziej potrzebnego, że zagrożenia ze strony tych pajęczaków rosną, są: rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, promowanie szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu oraz identyfikacja czynników ryzyka obecności kleszczy i patogenów przenoszonych przez nie, a także porównanie sytuacji epidemiologicznej w różnych miastach i krajach, podaje PAP.

W pracę nad projektem zaangażowana jest m.in. dr inż. Anna Wierzbicka z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Użytkownicy będą mogli sprawdzić, jak wygląda sytuacja w poszczególnych rejonach, dzięki danym zbieranym przez naukowców. "Dzięki nim m.in. powstanie mapa występowania danego gatunku kleszcza w poszczególnych regionach, więc przed wyjazdem na wakacje do jakiegoś kraju będziemy mogli sprawdzić, czy występuje tam dużo kleszczy", wyjaśnia ekspertka.

Zdjęcie W aplikacji będzie można sprawdzić mapę występowania kleszczy. / gpsjam.org / 123RF/PICSEL

Kleszcze w Polsce i na świecie. Aplikacja do sprawdzania, gdzie są kleszcze

Oprócz tego, że łatwiej będzie sprawdzić, czy w danym obszarze występuje większa liczba kleszczy, w aplikacji poruszone będą też kwestie profilaktyki. Co robić, gdy zauważymy ugryzienie kleszcza? W aplikacji znajdą się praktyczne porady dotyczące tego, jak wyciągnąć kleszcza, gdy wbije się w nasze ciało. Znajdą się tam także informacje na temat różnych chorób przenoszonych przez kleszcze, jak i dane na temat ich profilaktyki i diagnostyki, podaje PAP.

- Chciałabym, abyśmy z biegiem lat podchodzili do profilaktyki chorób odkleszczowych tak jak np. do mycia rąk czy picia wody z bezpiecznych źródeł. Aby szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu, odpowiedni ubiór i sprawdzanie ciała stały się dla nas czymś oczywistym - oceniła przytaczana przez wspomniane źródło Anna Wierzbicka.

Jakie choroby przenoszą kleszcze? Ważna jest świadomość i umiejętność radzenia sobie z zagrożeniem

Nie tylko borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu zagrażają osobom, które zostaną ukłute przez kleszcza. Wśród chorób odkleszczowych są także babeszjoza, tularemia, riketsjoza czy anaplazmoza. Choć w przypadku ugryzienia przez zakażonego kleszcza przed boreliozą nie da się uchronić, to da się ją leczyć antybiotykami. Przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dostępne są natomiast specjalne szczepienia. Sama świadomość tego, jakich miejsc unikać, jak odpowiednio się ubrać i jaką profilaktykę stosować, jest już kluczem do radzenia sobie z zagrożeniem w postaci kleszczy. Przy odpowiednim podejściu, powody do dużego strachu przed ugryzieniem kleszcza znikną. Aplikacja, która zostanie udostępniona w ciągu kilku miesięcy, ma w tym pomóc.

- W krajach Europy Zachodniej temat chorób odkleszczowych jest obecny w przestrzeni publicznej od lat, dlatego też wśród tamtejszych społeczeństw widać świadomość możliwych zagrożeń, ale nie ma takiego panicznego strachu, który u nas się jeszcze obserwuje. Myślę jednak, że z czasem, gdy oswoimy się z tym tematem, również i u nas to podejście się zmieni - oceniła cytowana przez PAP Anna Wierzbicka.