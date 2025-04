Nowe gatunki kleszczy. Wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

W naszym kraju występuje około 20 gatunków kleszczy, a najpopularniejsze z nich to kleszcz pospolity (pastwiskowy, zwany także psim) oraz kleszcz łąkowy (niezbyt zainteresowany naszą krwią w porównaniu do pospolitego, atakuje ludzi tylko z konieczności).

- I faktycznie, zostały potwierdzone pojedyncze przypadki występowania u nas obcych gatunków kleszczy, jak np. kleszcz wędrowny - mówi prof. Stanisław Ignatowicz, entomolog i akarolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego cechą charakterystyczną jest to, że biegnie za sobą ofiarą. Jedną z chorób, jakie przenosi, jest gorączka krymsko-kongijska. Jest groźna, nie ma na nią lekarstwa, a umieralność sięga nawet do 30%. W Polsce nie stwierdzono jeszcze przypadku tej choroby.

- Ptaki wracają do nas z zimowego pobytu w ciepłych krajach i na swoich grzbietach przywożą do Polski nieproszonych migrantów. Tak zresztą było zawsze, tyle tylko, że w czasach, kiedy jeszcze były u nas ostre zimy, niskie temperatury im [kleszczom] nie sprzyjały, więc ginęły - dodaje specjalista.

Ocieplenie klimatu powoduje, że kleszcze mogą przetrwać zimę i mnożyć się bez przeszkód wiosną. Kleszcz pastwiskowy jest w stanie przeżyć zaledwie dobę w temperaturze ok. -20 stopni Celsjusza, a nawet do 30 dni w temperaturze -10 stopni C. Można więc założyć, że niegdyś sezonowe pasożyty dzisiaj możliwe są do spotkania przez cały rok.