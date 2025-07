Użyć specjalnego papierka. Są to testy biologiczne lub chemiczne. Pasażer proszony jest o potarcie dłoni o taki papierek. Test biologiczny służy do wykrywania groźnych wirusów lub bakterii na skórze, co jest szczególnie istotne w okresach epidemii. Testy chemiczne natomiast służą do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, narkotyków i innych niebezpiecznych substancji.