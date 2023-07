Spis treści: 01 Co się robi na lotnisku krok po kroku?

02 Kiedy musisz być na lotnisku? To zależy od bagażu

03 Check-in. Jak wygląda i ile trwa odprawa na lotnisku? Dokumenty, duży bagaż, karta pokładowa

04 Kontrola bezpieczeństwa. Jak się zachować?

05 Strefa odlotów. Co to jest boarding?

Co się robi na lotnisku krok po kroku?

Już wkrótce wsiądziesz do samolotu, który zabierze cię w wymarzony zakątek świata. Pamiętaj, aby jeszcze w domu, tuż przed wyruszeniem na lotnisko, sprawdzić, czy masz przy sobie dokumenty. Jeśli wyruszasz poza strefę Schengen i zapomnisz paszportu, wakacje przejdą ci koło nosa - nikt nie pozwoli ci opuścić Polski. Chyba, że lecisz z Okęcia. W tym roku na warszawskim lotnisku został uruchomiony punkt wydawania paszportów tymczasowych w 15 minut, który ratuje niejednego turystę z opresji.

Reklama

Zanim wejdziesz na pokład samolotu, czeka cię przejście zawsze stosowanej procedury - jest ona niemal identyczna na wszystkich lotniskach na świecie.

1. Odprawa online. To ogromne ułatwienie dla podróżujących. Polega ona na uzupełnieniu numeru rezerwacji, swoich danych i dokumentu upoważniającego do wyjazdu (dowodu osobistego lub paszportu) w internecie. W kolejnym kroku należy wygenerować kartę pokładową. Można ją wydrukować lub pobrać i kiedy będzie potrzebna, wyświetlić na ekranie telefonu. Odprawę online możesz zrobić od kilku do kilkudziesięciu godzin przed odlotem. Ułatwia to niekiedy link wysłany przez linie lotnicze na adres e-mailowy.

2. Check-in. To odprawa biletowo-bagażowa na lotnisku, którą musisz wykonać, jeżeli nie odprawiłeś się online albo masz bagaż rejestrowany (ten, który trafi do luku bagażowego). Aby ją odbyć, po przyjściu na lotnisko należy skierować się do hali głównej i udać się do odpowiedniego "okienka". Jego numer sprawdzisz na tablicy odlotów. To właśnie tam pracownik lotniska odprawi cię i wyda kartę pokładową.

3. Kontrola bezpieczeństwa. W Polsce jest ona wykonywana przez Straż Ochrony Lotniska. Jej pracownicy poproszą cię o odłożenie okrycia wierzchniego, nakrycia głowy, zegarka, laptopa, telefonu do pojemnika. To wtedy przejdziesz przez specjalną bramkę i kontrolę pod kątem tego, czy nie masz przy sobie zabronionych przedmiotów. Równie dokładnie zostanie sprawdzony twój bagaż, który będzie "jechać" po specjalnej taśmie. Pracownik lotniska może też poprosić cię np. o ściągnięcie butów, a nawet paska od spodni. Pamiętaj o rzeczach, których nie możesz przewozić w bagażu podręcznym. To między innymi płyny powyżej 100 ml. Pamiętaj, używanie słowa "bomba" na lotnisku (nawet dla żartu) spowoduje uruchomienie specjalnych procedur. Niemal pewne jest, że nigdzie nie polecisz.

4. Wejście do hali odlotów. To tutaj czekasz na informację o tym, że zaczął się boarding i musisz kierować się do odpowiedniej bramki, żeby wsiąść na pokład samolotu. Komunikaty są widoczne na tablicach, ale usłyszysz też komunikat głosowy. Pobyt w hali odlotów może uprzyjemnić odwiedzenie znajdujących się tam sklepów czy kawiarni.

5. Wejście na pokład samolotu. Zanim wejdziesz do samolotu, zostaniesz poproszony o okazanie dokumentów oraz karty pokładowej personelowi naziemnemu. Boarding, czyli wejście na pokład, odbywa się wtedy, gdy maszyna jest w pełni gotowa do odlotu. Twój pierwszy raz na lotnisku skończy się tym, że usłyszysz lub zobaczysz na tablicy komunikat dotyczący numeru wyjście, które zaprowadzi cię do samolotu. Następnie czekają na ciebie jedynie piękne widoki z okna latającej maszyny.

Kiedy musisz być na lotnisku? To zależy od bagażu

Obecnie możesz odprawić się online. W tym celu linie lotnicze stworzyły specjalne aplikacje, a nawet wysyłają linki do podróżnych, aby zachęcić ich do skorzystania z takiego rozwiązania. Jest to sposób na to, aby zaoszczędzić czas - pozwala to uniknąć zwykle długiej, lotniskowej procedury.

Na odprawie online skorzystają zwłaszcza osoby, które podróżują z bagażem podręcznym. Po dotarciu na lotnisku mogą one od razu udać się do punktu kontroli bezpieczeństwa. Natomiast ci, którzy mają bagaż rejestrowany muszą udać się do strefy check-in i zdać go w odpowiednim punkcie.

Zdjęcie Jak wygląda i ile trwa odprawa na lotnisku?

Zgodnie z zaleceniami wszystkich linii lotniczych na lotnisku należy być minimum 2 godziny przed planowanym odlotem. Jeżeli jednak masz bagaż rejestrowany, odprawiasz się "stacjonarnie", dolicz to tego przynajmniej 90 minut. Jeszcze więcej możesz poczekać na odprawę, jeżeli podróżujesz w sezonie wakacyjnym. Na lotnisku jest wtedy zwykle tłoczno - niezależnie od pory dnia - a kolejki do punktów check-in są bardzo długie.

Check-in. Jak wygląda i ile trwa odprawa na lotnisku? Dokumenty, duży bagaż, karta pokładowa

Jeżeli zdecydujesz się na odprawę na lotnisku, to aby uniknąć stresujących sytuacji, wyjdź z domu nawet 3 lub 4 godziny przed odlotem. Pamiętaj, że po drodze mogą spotkać cię "niespodzianki". Bywa, że drogi są nieprzejezdne z powodu korków, wypadków lub to właśnie twoje auto może złapać "gumę". Natomiast jeśli jest to twój pierwszy raz na lotnisku, zapas czasu będzie dla ciebie komfortem psychicznym.

Jeśli chcesz odprawić się bezpośrednio przed lotem, masz dwie możliwości. Możesz udać się do punktu check-in lub specjalnego "kiosku". Są to automaty, które znajdują się wybranych lotniskach i umożliwiają samodzielną odprawę.

Zdjęcie Check-in na lotnisku. Przygotuj dokumenty, nadaj bagaż rejestrowany.

Po wejściu do strefy check-in:

przyjrzyj się znajdującym się tam tablicom - na jednej z nich będzie znajdować się numer twojego lotu

przygotuj swoje dokumenty - dowód osobisty lub paszport - a także bilet na samolot. Jeżeli jest taka potrzeba (np. gdy podróżujesz poza Europę, do egzotycznych krajów), musisz mieć wtedy przy sobie wizę;

- dowód osobisty lub - a także bilet na samolot. Jeżeli jest taka potrzeba (np. gdy podróżujesz poza Europę, do egzotycznych krajów), musisz mieć wtedy przy sobie wizę; okaż swoje dokumenty osobie obsługującej stanowisko odpraw;

weź od pracownika lotniska kartę pokładową, która umożliwi ci wejście do samolotu;

która umożliwi ci wejście do samolotu; wcześniej opłacony bagaż rejestrowany nadaj przy odpowiednim stanowisku.

Kontrola bezpieczeństwa. Jak się zachować?

Kontrola bezpieczeństwa nie powinna stresować - nawet jeśli jest to twój pierwszy raz na lotnisku. Możesz się do niej dobrze przygotować, aby była przeprowadzona szybko i sprawnie.

Podczas podróży samolotem możesz zrezygnować z brania na pokład zegarka na rękę, biżuterii, a nawet paska. Ubierz się wygodnie, miej przy sobie tylko niezbędne rzeczy i okrycie wierzchnie, które szybko ściągniesz. W ten sposób unikniesz wkładania do specjalnego pojemnika wszystkich tych gadżetów.

Przemyśl, czy w bagażu podręcznym na pewno nie masz niedozwolonych przedmiotów. Nie są to tylko broń czy materiały wybuchowe. Na pokład samolotu nie możesz wnieść żadnych ostrych przedmiotów - nawet zwykłych nożyczek do papieru.

Nigdy nie dyskutuj z kontrolerem. Jeżeli poprosi cię on o zdjęcie butów, po prostu zrób to. Nie zadawaj zbędnych pytań, ani nie próbuj żartować z takim pracownikiem na temat bezpieczeństwa na pokładzie samolotu. Możesz tym przysporzyć sobie niemałych problemów. Wspomniane słowo "bomba" uruchomi czerwony alarm.

Strefa odlotów. Co to jest boarding?

Jeżeli znajdziesz się w strefie odlotów, to jesteś już o krok przed wyruszeniem w podróż samolotem. Czeka cię jeszcze jedynie boarding, czyli wejście na pokład. Zwykle jako pierwsi do samolotu wchodzą pasażerowie klasy pierwszej. Boarding odbywa się bezpośrednio z płyty lotniska lub specjalnym korytarzem prowadzącym do samolotu. Bywa, że na pokład dojeżdża się specjalnym pojazdem.

Zdjęcie Boarding i jesteś już w samolocie.

Pierwszy raz na lotnisku nie powinien przerażać, a raczej ekscytować. Jeżeli dobrze przygotujesz się do lotu i będziesz wiedzieć, co cię czeka, nie ma powodów do obaw. Natomiast jeżeli się pogubisz, to pomocą zawsze będzie ci służyć obsługa lotniska.