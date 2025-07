Zamek Chojnik: Historia, legenda i wspaniałe widoki

Warownię wzniósł prawdopodobnie Bolko II Mały, na jej miejsce wybierając wzniesienie nad urwiskiem. Dzięki temu zamek Chojnik miał zatrzymywać wrogów u granic księstwa świdnicko-jaworskiego. Obiekt był przez wieki rozbudowywany i XV w. przeszedł w ręce niemieckich bogaczy Schaffgotschów. Warownia słynie z tego, że nigdy nie była zdobyta w walce, zniszczył ją dopiero pożar od pioruna w 1675 roku. Dziś zamek jest atrakcją turystyczną, miejscem rekonstrukcji historycznych. Znajduje się tu również schronisko PTTK.

Zamek Chojnik nieodłącznie kojarzy się z legendą o księżniczce Kunegundzie. Okrutna córka właściciela kazała swoim fatygantom w pełnej zbroi objeżdżać zamkowe mury. Wielu z nich skończyło, spadając z urwiska i do dziś straszą w księżycowe noce. Na zamek warto jednak wybrać się w dzień, kiedy rozpościerają się z niego zapierające dech w piersiach widoki na kotlinę jeleniogórską i Karkonosze. Są one nagrodą za pokonanie jednego z kilku szlaków prowadzących na szczyt góry Chojnik, z których każdy ma inny stopień trudności i oferuje wspaniałe widoki.

Gdzie jest zamek Chojnik? Góruje nad miastem

Zamek Chojnik leży w województwie dolnośląskim, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Dziś wchłonął go Sobieszów, dzielnica Jeleniej Góry, choć obiekt znajduje się na uboczu miasta. Średniowieczna warownia znajduje się na górze Chojnik, która swą nazwę wzięła od porastających ją drzew. Wznosi się ona w Karkonoszach na wysokość 627 m n.p.m. Budowla stoi tuż nad 150 urwiskiem prowadzącym do Piekielnej Doliny.

Takie położenie Zamku Chojnik miało duże znaczenie strategiczne. Warownia od strony urwiska była naturalnie chroniona przed atakami wrogów. Prowadzące do niej drogi były na tyle wygodne, by umożliwić swobodny transport żywności i na tyle wąskie, by łatwo było ich bronić w razie ataków. Strzeliste położenie zamku, idealne do obrony, stało się jednocześnie jego zgubą. Wysoko położony pojedynczy obiekt przyciągnął pioruny, które stały się przyczyną pożaru.

Trasa do zamku Chojnik. Gdzie zaparkować auto przy szlaku?

Trasa do zamku Chojnik wymaga dotarcia do Jeleniej Góry. Obiekt jest częstym celem wycieczek turystów ze Szklarskiej Poręby i Karpacza oraz kuracjuszy z Cieplic. Z Wrocławia do Jeleniej Góry można się dostać autostradą A4 do Kostomłotów i dalej krajową piątką. Z centrum miasta należy się kierować do dzielnicy Sobieszów, która leży na trasie do Karpacza. Dobra wiadomość jest taka, że samochodem można podjechać niemal pod sam szlak.

W pobliżu zamku Chojnik znajduje się kilka parkingów, z których najbliżej wejścia na teren parku jest ten przy ulicy Chałubińskiego. Położony jest 100 m od bramy głównej, a koszt parkowania to 20 zł dziennie. Samochód można również zostawić na parkingu przy ul. Zamkowej lub Czecha, skąd wiedzie najprostsza droga na szlak czerwony. Na ulicy Podzamcze znajduje się również spory parking, położony najbliżej szlaku żółtego. Tu też za parkowanie zapłacimy 20 zł.

Do zamku Chojnik bez trudu dostaną się również osoby niezmotoryzowane. Z dworca w Jeleniej Górze regularnie kursują pociągi do stacji Jelenia Góra Sobieszów. Stamtąd do bram Karkonoskiego Parku Narodowego idzie się zaledwie 800 m. Prowadzą tu również trasy autobusów MPK w Jeleniej Górze. Linie 7, 9, 15, 21 i 22 dojeżdżają do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego KPN w Sobieszowie, które mieści się w sobieszowskim pałacu. Stamtąd do szlaku prowadzącego na Zamek Chojnik jest zaledwie 700 metrów.

Ile się idzie na zamek Chojnik? Najlepszy szlak

Na zamek Chojnik wiedzie pięć szlaków turystycznych. Każdy z nich oferuje inne widoki i inne stopnie trudności. Są więc trasy dla osób preferujących typowo górskie wędrówki i zapierające dech w piersiach widoki, ale również turyści z mniejszą kondycją znajdą coś dla siebie. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o szlakach prowadzących na zamek Chojnik:

Czerwony szlak z Sobieszowa: Łagodny, częściowo wybrukowany, około 1,9 km długości. Zaczyna się drewnianymi stopniami, dalej prowadzi na szczyt wybrukowana granitem droga. Szlak jest umocniony, jednak ze względu na stopnie nie jest polecany osobom na wózkach lub z wózkami dziecięcymi. Dojście do zamku zajmie około 50 minut

Czarny szlak z Sobieszowa : zwany też "zbójecką drogą". Bardziej stromy, jest wąską, leśną ścieżką wymagającą przejścia przez Zbójeckie Skały i przejścia przez wykute w nich schody. Szlak krótszy niż czerwony (1,6 km), ale bardziej wymagający, za to daje możliwość obejrzenia Jaskini Dziurawy Kamień. Nie polecany dla osób z dziećmi lub dla osób z ograniczoną sprawnością. Dojście na szczyt zajmie około 45 minut.

Żółty Szlak z Zachełmia Podzamcza: to najdłuższa z tras na zamek, o długości 2,8 km Jej pokonanie zajmuje około 1 godzinę i 20 minut. Podejście jest łagodne i wiedzie leśną ścieżką wzdłuż potoku Chojnik. Idealny szlak dla tych, którzy lubią spokojne, dłuższe trekkingi. Mniejsza popularność tego szlaku sprawia, że w sezonie jest on mniej zatłoczony.

Zielony Szlak z Przełęczy Ludomira Różyckiego w Zachełmiu: trasa o długości 1,6 m, choć nie tak atrakcyjna wizualnie jak czarny szlak o tej samej długości. Nie ma tu za to tylu przewyższeń i skał, które należy pokonać. Przejście szlakiem zielonym do zamku Chojnik zajmie 45 minut.

Ze wszystkich wymienionych szlaków prowadzących na zamek Chojnik za najbardziej malowniczy uchodzi ten najtrudniejszy, czyli czarny. Samo zwiedzanie warowni trwa pół godziny, ale na miejscu można również odpocząć pijąc kawę i podziwiając widoki. Cała wycieczka na zamek Chojnik zajmie od 2,5 do 3 godzin.

Aby dojść do zamku Chojnik, trzeba wejść do Karkonoskiego Parku Narodowego. Za bilet wstępu do KPN trzeba tu zapłacić 11 zł w przypadku dorosłych i 5,50 zł za dzieci. Mieszkańcy okolicznych gmin, dzieci do lat 7 i rodziny wielodzietne wchodzą za darmo. Bilet uprawnia do pobytu na terenie KPN do zmroku. W sezonie bilety można zakupić między 9:00 a 18;00, poza sezonem do godziny 17:00 wiosną i jesienią a do 16:00 zimą.

Za bilet wstępu na zamek Chojnik zapłacimy oddzielnie. Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 8 zł. Dla grup przewidziane są zniżki. Zamek jest dostępny dla turystów w różnych godzinach w zależności od pory roku:

Od grudnia do lutego oraz w marcu, listopadzie i grudniu - zwiedzanie możliwe jest w godzinach 10:00-16:00.

Od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu i październiku - zamek otwarty jest w godzinach 10:00-17:00.

W lipcu i sierpniu - zwiedzanie możliwe jest codziennie od 9:00 do 17:00.

Ostatnie wejście na teren zamku odbywa się pół godziny przed zamknięciem. Poza tym miesiącach od listopada do marca zamek jest nieczynny w poniedziałki.

