Na zamku czekał wyjątkowy skarb. Archeolodzy odkryli jego wielki sekret

Pierścień został odkryty na zamku Zwoleń przez poszukiwacza skarbów w 2001 roku, ale archeolodzy otrzymali go dopiero w marcu 2023 roku. Badania wykazały, że pierścień ma ok. 700 lat, a wykonany jest z 18-karatowego złota. Obrączkę ozdobiono głowami lwów, które zdają się pilnować osadzonego w niej kamienia. Pierścień zdobi bowiem niezwykłego koloru klejnot. Archeolodzy użyli nieinwazyjnych technik badawczych, aby ustalić szczegóły na jego temat. Okazało się, że to korund, którego szlachetne odmiany stanowią rubin i szafir. Badacze są zdania, że w tym przypadku mają do czynienia z szafirem.