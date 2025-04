Marrakesz to miasto pełne kolorów, zapachów i dźwięków, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Położony u podnóża majestatycznych gór Atlas, około 300 km od stolicy Maroka, Rabatu, Marrakesz zachwyca wyjątkową atmosferą, bogatą historią i niezwykłą architekturą. To miejsce, w którym można zanurzyć się w labiryncie medyny, podziwiać wpisane na listę UNESCO zabytki i poczuć puls tętniącego życiem placu Dżami al-Fana.

Polacy polecą lotem bezpośrednim do Afryki. Marrakesz to wizytówka Maroka

Jest to kierunek sezonowy, który pomoże Polakom uciec od zimniejszych dni i wybrać coś nowego po skorzystaniu z bogatej siatki połączeń na lato, w której skład wchodzą m.in. loty do Francji, Holandii, na Islandię, do Kanady, Korei Południowej czy Włoch.

Pierwszy rejs z Warszawy do Marrakeszu zaplanowano na jesień - ustalony został na 29 października, akursy będą realizowane do 28 marca 2026 r. Samoloty będą startować z Lotniska Chopina dwa razy w tygodniu: w środy i soboty, oferując komfortową podróż do jednego z najciekawszych miast Afryki Północnej. W cenie biletu lotniczego do Marrakeszu LOT zapewnia zabranie bagażu podręcznego o wadze 8 kg. Ceny za połączenie bezpośrednie z Warszawy do Marrakeszu oscylują wokół 500 zł od osoby.