Firma flynas to kolejny tani przewoźnik, który wchodzi z własnymi usługami do Polski. Linia lotnicza z Arabii Saudyjskiej zacznie realizować połączenia z naszym krajem już za kilka tygodni. Początkowo będzie to tylko jeden kierunek.

Linie lotnicze flynas w Polsce od końca czerwca

flynas planuje zacząć latać z naszych lotnisk od 27 czerwca. Początkowo w planach przewoźnika jest jeden rejs. Mowa o połączeniu z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Skąd pomysł na taki kierunek?

Już w zeszłym roku zauważono, że do Zakopanego przybywa dużo arabskich turystów. Żartowano nawet, że polska miejscowość stała się "Małym Dubajem".

Napływ turystów sprawił, że flynas planuje realizować połączenie Rijad-Kraków.

Wiemy, że będą to loty odbywające się trzy razy w tygodniu - w środy, piątki i niedziele. Połączenie ma mieć charakter sezonowy i potrwa do 31 sierpnia. W roli samolotów zostaną wykorzystane maszyny Airbus A320neo, które są w stanie zabrać do 174 pasażerów.

Ceny lotów flynas z Polski do Arabii Saudyjskiej

Na stronie przewoźnika można już znaleźć ceny lotów z Rijadu do Krakowa, co zauważył serwis Rynek Lotniczy. Bilety na połączenia czerwcowe są dostępne już od 600 riali saudyjskich (w jedną stronę), czyli około 600 złotych. Natomiast loty w lipcu i sierpniu kosztują od około tysiąca riali saudyjskich (ok. tysiąc złotych).

Warto jednak dodać, że loty z Polski do Rijadu są już dostępne nawet teraz. Takie połączenie mają w ofercie Polskie Linie Lotnicze LOT. Jakby tego było mało, to samoloty przewoźnika mają tam wkrótce latać częściej. Latem br. będą to cztery rejsy w tygodniu.

Lot samolotu flynas z Rijadu do Krakowa ma trwać niespełna 6 godzin. Start z Arabii Saudyjskiej ma odbywać się o godzinie 07:50. Lądowanie w Polsce zaplanowano na godzinę 12:40. Po godzinie maszyna ma ponownie lecieć do Rijadu, gdzie dotrze około 20:30.

