Airbus ZEROe to zeroemisyjny samolot napędzany wodorem

Francuzi prowadzą badania związane z wykorzystaniem napędów wodorowych już od dłuższego czasu. Airbus przyznaje, że na drodze do tego celu udało się zrobić duże postępy. Jednak boryka się z wyzwaniami, które dotyczą wykorzystania takich rozwiązań w samolotach.

Do tego potrzebny jest również rozbudowany ekosystem wodorowy, który wiąże się z transportem czy systemem tankowania samolotów. Francuzi mają stosowny program o nazwie Airbus Hydrogen Hubs at Airports, w który zaangażowało się ponad 200 firm. Są to lotniska, dostawcy czy linie lotnicze, którzy pracują wspólnie nad stworzeniem dedykowanego łańcucha dostaw.