Polskie Linie Lotnicze LOT planują zmodernizować flotę i wiemy, że spółka przygotowuje się do zakupu aż kilkudziesięciu samolotów regionalnych. Wiadomo nie od dziś, że o kontrakt na dostarczenie maszyn starają się dwie firmy. Są to brazylijski Embraer oraz francuski Airbus . Drugi z producentów złożył oficjalną ofertę.

Już od dawna mówi się o tym, że przedstawiciele PLL LOT biorą pod uwagę dwóch dostawców. Pierwszym jest Embraer, a drugim Airbus. Rozmowy w kuluarach toczone są od jakiegoś czasu. Druga z firm w końcu złożyła oficjalną ofertę. Co zawiera?

Airbus proponuje dostarczenie dla PLL LOT samolotów regionalnych typu A220 w wersjach 100 i 300 o rozpiętości skrzydeł przekraczającej 35 metrów. Są to dwusilnikowe i wąskokadłubowe maszyny pasażerskie o średnim zasięgu. Cechą wyróżniającą są szersze korytarze czy większa ilość miejsca na bagaże podręczne przypadająca na pasażerów.

Airbus A220-100 (dawniej CS100) to samolot pasażerski, który oferuje od 108 do 133 miejsc. Natomiast w modelu A220-300 (kiedyś CS300) ich liczbę zwiększono do 130-160. Producent chwali się także zmniejszonym zużyciem paliwa na jednego pasażera oraz niższymi kosztami eksploatacji.