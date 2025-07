Otwarcie nowego połączenia lotniczego to nie tylko gest uprzejmości - to także kolejny element pogłębiającego się strategicznego partnerstwa. Rosja i Korea Północna zacieśniły w ostatnich latach relacje militarne i gospodarcze. Pjongjang przekazuje Moskwie uzbrojenie, a także wsparcie personalne, które wykorzystywane jest w wojnie przeciwko Ukrainie. W tym kontekście linia Moskwa-Pjongjang to coś więcej niż turystyczna ciekawostka, to symbol osi współpracy, która coraz wyraźniej przeciwstawia się Zachodowi.