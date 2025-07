Już dziś rak wątroby jest szóstym najczęściej diagnozowanym nowotworem, a zarazem trzecim najbardziej śmiertelnym , odpowiadając za 760 tys. zgonów rocznie, a do połowy XXI wieku liczba ta może sięgnąć aż 1,37 miliona. "Rak wątroby to jedno z największych wyzwań onkologii - bez pilnych działań liczba chorych i zgonów może się podwoić" - ostrzega prof. Jian Zhou z Uniwersytetu Fudana.

Choć wirusy WZW typu B i C nadal pozostają główną przyczyną raka wątroby, ich udział w strukturze zachorowań zacznie maleć dzięki szczepieniom i leczeniu. W ich miejsce coraz większe żniwo zacznie zbierać styl życia, w tym nadmierne spożycie alkoholu oraz otyłość. Jak alarmują badacze, w ciągu najbliższych 25 lat odsetek nowotworów wywołanych alkoholem wzrośnie do 21 proc., a odsetek wywołany ciężką postacią stłuszczeniowej choroby wątroby (MASLD) z 5 do 11 proc.