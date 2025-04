Port lotniczy Kraków-Balice to kolejne lotnisko o dużym znaczeniu, które ofertuje połączenia z wieloma krajami Afryki, Azji i Europy. Z Krakowa Ryanair oferuje teraz aż 83 trasy, w tym 4 nowe kierunki. Siatka połączeń została poszerzona o loty z Krakowa do Aberdeen, Castellón, Mediolanu i Marrakeszu. Powracają też loty do Tel Awiwu i zapowiedziano więcej połączeń do ulubionych miejsc, takich jak Alicante, Burgas i Korfu.