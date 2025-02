Lotnisko we Wrocławiu bije rekordy. W styczniu lataliśmy do słońca i palm

Wrocławskie lotnisko zanotowało rekordowy początek roku. W styczniu 2025 roku z jego usług skorzystało niemal 264 tysiące pasażerów. To kontynuacja pozytywnego, wzrostowego trendu. Poza Wielką Brytanią, dużym zainteresowaniem cieszyły się loty do Hiszpanii i na Maltę oraz do Egiptu.