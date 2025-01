Ryanair ogłosił właśnie swój rozkład lotów na lato 2025 z lotniska Olsztyn-Mazury. Obejmuje on dwie trasy. W ofercie zostaje Londyn Stansted. Nowością są natomiast loty do Düsseldorfu,

Uruchomienie nowego połączenia Ryanair do Düsseldorfu-Weeze to odpowiedź na potrzeby naszych pasażerów. Lokalizacja tego lotniska to idealny kompromis – daje mieszkańcom Warmii i Mazur wygodny dostęp zarówno do zachodnich Niemiec, jak i wschodniej Holandii. Wierzę, że to połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób podróżujących turystycznie czy biznesowo, jak i tych odwiedzających rodzinę czy znajomych - mówi z kolei Wiktor Wójcik, prezes spółki Warmia i Mazury, która zarządza lotniskiem.