Spis treści: 01 Ile jest lotnisk w Polsce?

02 Lotnisko Chopina w Warszawie. Największe w Polsce

03 Lotnisko w Krakowie-Balicach

04 Lotnisko w Gdańsku-Rębiechowie

05 Lotnisko Katowice-Pyrzowice

06 Lotnisko w Modlinie pod Warszawą

07 Lotnisku we Wrocławiu (Strachowice)

08 Lotnisko w Poznaniu (Ławica)

09 Lotnisko w Rzeszowie (Jasionka)

10 Lotnisko Szczecin-Goleniów

11 Lotnisko w Lublinie

12 Lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo

13 Lotnisko Łódź-Lublinek

14 Port lotniczy Olsztyn-Mazury

15 Lotnisko w Zielonej Górze (Babimost)

16 Lotnisko Warszawa-Radom

Ile jest lotnisk w Polsce?

Lotnictwo cywilne w Polsce swoją historię rozpoczęło wiele lat temu. Pierwsze loty cywilne startowały lata przed rozpoczęciem II Wojny Światowej. Analizując dane z tamtych lat można zauważyć, że wielu lotnisk już nie ma. Część z nich pełniła rolę tymczasową, np. oferując loty na trasach linii lotniczych LOT do Warszawy. Przykładem nieistniejącego lotniska w Polsce jest lotnisk Szczecin-Dąbie (działający w latach 1921-1939) oraz Białystok-Krywlany. Lotnisko w województwie podlaskim działało od 1945 roku, przez krótki czas oferując loty do Warszawy.

Dzisiaj w Polsce mamy 15 lotnisk pasażerskich oferujących krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze. Lista ta wydłużyła się całkiem niedawno, a wpłynęło na to otwarcie nowego lotniska Warszawa-Radom. Co ciekawe, w Polsce są trzy regiony w których nie ma lotnisk - to woj. opolskie, woj. podlaskie i woj. świętokrzyskie.

Jakie lotniska mamy w Polsce i gdzie się one znajdują?

Lotnisko Chopina w Warszawie. Największe w Polsce

Nasze zestawienie rozpoczynamy od największego lotniska w Polsce. Port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie został założony w 1934 roku i dziś pełni funkcję międzynarodowego portu lotniczego dla lotów pasażerskich, czarterów i cargo. Jest również główną bazą Polskich Linii Lotniczych LOT oraz bazą operacyjną tanich linii lotniczych Wizzair.

Zdjęcie Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie. / Mateusz Jagielski/East News / East News

Najważniejsze informacje:

Kod IATA: WAW

WAW Kod ICAO: EPWAW

EPWAW Lokalizacja GPS: 52°09′57″N 20°58′02″E

52°09′57″N 20°58′02″E Droga startowa 15/33, 3690 × 60 m, o nośności PCN 88 F/C/X/T

15/33, 3690 × 60 m, o nośności PCN 88 F/C/X/T Droga startowa 11/29, 2800 × 50 m, o nośności PCN 77 R/A/W/T

Lotnisko w ciągu godziny jest w stanie wykonać 42 operacje lotnicze. Port lotniczy w Warszawie w ciągu 2022 roku obsłużył 14 389 143 pasażerów, niemal dwukrotnie przeważając nad drugim największym lotniskiem w Polsce. Z lotniska Warszawa-Okęcie możemy polecieć w wielu kierunkah świata. Poza lotami krajowymi, na rozkładzie znajdziemy również połączenia do szeregu europejskich stolic, jak również i dalsze trasy - do USA, Chin, Japonii czy Indii i Kanady. Nie brak również egzotycznych czarterów.

Co ciekawe, na lotnisku Warszawa-Okęcie istnieje możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego w ekspresowym tempie. Dokument otrzymamy do ręki w ciągu 15 minut, co umożliwi nam bezproblemowy wyjazd za granicę. Ta opcja dostępna jest od niedawna i stanowi duże ułatwienie dla podróżnych.

Lotnisko w Krakowie-Balicach

Drugie największe lotnisko w Polsce znajduje się w Krakowie, a właściwie w miejscowości Balice. Port lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice to lotnisko międzynarodowe, obsługujące w 2022 roku 7 386 496 pasażerów. Lotnisko umiejscowiono ok. 11 kilometrów na zachód od Krakowa.

Zdjęcie Lotnisko Krakow Balice to drugie największe lotnisko w Polsce. / Albin Marciniak/East News / East News

Kod IATA: KRK

KRK Kod ICAO: EPKK

EPKK Lokalizacja GPS: 50°04′40″N 19°47′05″E

50°04′40″N 19°47′05″E Droga startowa: 07/25, beton, 2550 × 60 m

07/25, beton, 2550 × 60 m Droga startowa: 07/25, trawa, 2000 × 60 m

Lotnisko rozpoczęło swoją działalność w 1964 roku, gdy postanowiono przekazać część wojskowego lotniska Balice na rzecz użytku cywilnego. Dziś port lotniczy w Krakowie oferuje szereg połączeń na trasach krajowych i międzynarodowych. Nie brak tam linii lotniczych z segmentu Legacy, czyli innych, niż budżetowi i czarterowi przewoźnicy. Loty z Krakowa startują zatem do eurpejskich stolic, a także w kierunkach międzykontynentalnych - np. do Nowego Jorku, Chicago, Izraela czy na Półwysep Arabski.

Lotnisko w Gdańsku-Rębiechowie

Na trzecim miejscu lotnisk w Polsce uplasował się gdański port lotniczy. Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku zostało założone 1974 roku, rokrocznie zwiększając swoje znaczenie na mapie międzynarodowych połączeń lotniczych. Port znajduje się 10 kilometrów od centrum Gdańska i Sopotu - 23 kilometry od Gdynii.

Zdjęcie Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy / Piotr Hukalo/East News / East News

Kod IATA: GDN

GDN Kod ICAO: EPGD

EPGD Lokalizacja GPS: 54°22′39″N 18°27′58″E

54°22′39″N 18°27′58″E Droga startowa 11/29, Asfaltobeton, 2800 × 60 m

W swoim najlepszym roku (2019) lotnisko w Gdańsku obsłużyło 5 361 134 osób, a obecnie jest w trakcie powrotu do dawnych statystyk po pandemicznych perturbacjach - podobnie jak inne lotniska w Polsce. W 2022 roku przez port lotniczy im. Lecha Wałęsy przewinęło się 4 559 480 pasażerów. Najpopularniejszym przewoźnikiem w Gdańsku był w ostatnich latach Wizzair, na drugim miejscu uplasował się Ryanair. Tanie linie lotnicze zdeklasowały konkurencję, a polski LOT zajął 3. lokatę. Dalej była niemiecka Lufthansa i holenderski KLM.

Lotnisko Katowice-Pyrzowice

33 kilometry na północ od Katowic w miejscowości Pyrzowice znajduje się międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice - 4. pod względem liczby pasażerów w Polsce. Lotnisko zostało oficjalnie otwarte w 1966 roku, a dziś oferuje połączenia na trasach w Polsce i nie tylko. Jak można się domyślić, duży udział w ruchu mają tam budżetowi przewoźnicy.

Zdjęcie Port lotniczy Katowice-Pyrzowice. / Jan KUCHARZYK/East News / East News

Kod IATA: KTW

KTW Kod ICAO: EPKT

EPKT Lokalizacja GPS: 50°28′27″N 19°04′48″E

50°28′27″N 19°04′48″E Droga startowa: beton, 3200 × 45 m

Lotnisko w Katowicach obsłużyło w 2022 roku 4 406 241 pasażerów, co jest wynikiem mocno zbliżonym do portu lotniczego w Gdańsku. Śląskie lotnisko posiada 3 terminale pasażerskie, zdolne do obsługiwania rocznie 8 milionów osób - jak widać, jest do czego dążyć. Z Katowic polecieć można w wielu kierunkach, zwłaszcza wakacyjnych. Swoją letnią ofertę połączeń dostarcza tam LOT, ale również Enter Air czy Wizzair.



Lotnisko w Modlinie pod Warszawą

Na piątym miejscu znajduje się drugie lotnisko warszawskie, czyli port lotniczy Warszawa-Modlin. Zlokalizowano je 35 kilometrów na północny zachód od Warszawy. Nie jest to zdecydowanie port o takim samym znaczeniu jak Warszawa-Okęcie, jednak w dalszym ciągu może pochwalić się obsługiwaniem kilku milionów pasażerów rocznie.

Zdjęcie Port lotniczy Warszawa-Modlin, czyli drugie lotnisko Warszawy. / Piotr BLAWICKI/East News / East News

Kod IATA: WMI

WMI Kod ICAO: EPMO

EPMO Lokalizacja GPS: 52°27′04″N 20°39′06″E

52°27′04″N 20°39′06″E Droga startowa: 08/26: Asfaltobeton beton cementowy, 2500 × 45 m

W 2022 roku lotnisko w Modlinie obsłużyło 3 124 944 pasażerów, notując wzrost o 114,7% względem 2021 roku. Co ciekawe, z lotniska regularne połączenia oferuje w zasadzie tylko jeden przewodnik - linie lotnicze Ryanair. Siatka jest rozbudowana. Z Modlina możemy polecieć np. do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch czy Grecji. Niedawno przewoźnik oferował ponad 50 połączeń.



Lotnisku we Wrocławiu (Strachowice)

Swoim portem lotniczym może pochwalić się również Wrocław. Lotnisko zlokalizowano w Strachowicach, około 10 kilometrów od centrum miasta. To sprawia, że całkiem łatwy jest dojazd z dworca, np. autobusem. Lotnisko Wrocław-Strachowice włączono w sieć połączeń LOT w 1958 roku, choć pierwotna budowa miała miejsce w 1938 roku.

Zdjęcie Port lotniczy Wrocław-Strachowice. / Tomasz Kawka/East News / East News

Kod IATA: WRO

WRO Kod ICAO: EPWR

EPWR Lokalizacja GPS: 51°06′34″N 16°52′49″E

51°06′34″N 16°52′49″E Droga startowa: 11/29: asfaltobeton, progi z betonu, 2503 × 45 m

Wrocławskie lotnisko w 2022 roku obsłużyło 2 868 012 pasażerów. Powoli zbliża się w kierunku statysyk sprzed pandemii. Wówczas, czyli w 2019 roku osiągnięto we Wrocławiu liczbę 3 543 398 pasażerów. Choć na lotnisku nie brak połączeń realizowanych przez LOT i Lufthansę, to królem siatki lotów jest Ryanair, na drugim zaś miejscu znajduje się węgierski Wizzair.



Lotnisko w Poznaniu (Ławica)

W Poznaniu loty realizowane są na porcie lotniczym Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Lotnisko pierwotnie stanowiło obiekt wojskowy i jeden z celów wielkopolskiego powstania w 1919 roku. Co ciekawe, przejęcie przez Polaków niemieckiego sprzętu i samolotów wycenionych na 200 milionów ówczesnych marek niemieckich uznaje się za największy łup wojenny w historii polskiego oręża. Dziś nie toczy się tam bitwe - no chyba że o bagaż po powrocie z Egiptu.

Zdjęcie Port lotniczy Poznań-Ławica. / Tomasz Kawka/East News / East News

Kod IATA: POZ

POZ Kod ICAO: EPPO

EPPO Lokalizacja GPS: 52°25′16″N 16°49′35″E

52°25′16″N 16°49′35″E Droga startowa: 10/28: asfaltobeton, 2504 × 50 m

Tak jak wiele mniejszych lotnisk w Polsce, tak i poznańska Ławica czarterami i tanimi liniami stoi. Warto jednak pamiętać, że ważnym punktem w rozkładzie lotów są codzienne połączenia z Warszawą czy Monachium. Dużym problemem w rozwoju lotniska jest jego bliskie położenie względem miasta. Poza tym, ścieżka lądowania przechodzi przez centrum. W 2022 roku lotnisko Poznań-Ławica obsłużyło 2 243 337 pasażerów.



Lotnisko w Rzeszowie (Jasionka)

Międzynarodowy port lotniczy w Rzeszowie położny jest we wsji Jasionka 14 kilometrów od stolicy województwa podkarpackiego. Został otwarty w 1941 roku. Nie tak dawno, bo w 2022 roku lotnisko otrzymało specjalną nagrodę za znaczący wkład w wspieranie działań Ukrainy przeciwko zbrojenj agresji ze strony rosyjskiej.

Zdjęcie Lotnisko Rzeszów-Jasionka. / k_kapica_afk/Polska Press/East News / East News

Kod IATA: RZE

RZE Kod ICAO: EPRZ

EPRZ Lokalizacja GPS: 50°06′36″N 22°01′08″E

50°06′36″N 22°01′08″E Droga startowa: 085°/265° Pas 09/27: asfaltobeton, beton cementowy, 3200 × 65 m

Lotnisko w Rzeszowie w 2022 roku obsłużyło 683 299 pasażerów. To największe spośród polskich lotnisk, które nie przekracza 1 miliona w ciągu roku. Co ciekawe, z Rzeszowa można oczywiście polecieć w wielu kierunkach oferowanych przez Ryanair i linie czarterowe, ale znajduje się tam też pewien ciekawy wyjątek. Mowa o połączeniu do Nowego Jorku, które jest obsługiwane przez Polskie Linie Lotnicze LOT.



Lotnisko Szczecin-Goleniów

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ "Solidarność" został wybudowany w latach 50. ubiegłego wieku, jednak lotnisko jako międzynarodowe rozpoczęło działalność w 1995 roku. Zastąpiło istniejące wcześniej lotnisko Szczecin-Dąbie. Lokalizacja portu lotniczego to miejscowość Goleniów, która jest położona nieco ponad 40 kilometrów od Szczecina.

Zdjęcie Port lotniczy Szczecin-Goleniów. / Fot. Gerard/REPORTER / East News

Kod IATA: SZZ

SZZ Kod ICAO: EPSC

EPSC Lokalizacja GPS: 53°35′05″N 14°54′07″E

53°35′05″N 14°54′07″E Droga startowa: 13/31: Asfaltobeton, 2500 × 60 m

Lotnisko oferuje połączenia na niewielu trasach. Jedną z najpopularniejszych jest lot do Warszawy realizowany przez krajowego przewoźnika LOT. Poza tym, popularnością cieszą się kierunki na północ Europy - do Oslo. Nie bez znaczenia jest również połączenie z Londynem oraz Irlandią. Lotnisko w Szczecinie w 2022 roku obsłużyło 419 872 pasażerów - to wzrost o 130,19% względem 2021 roku.



Lotnisko w Lublinie

W województwie lubelskim funkcjnuje port lotniczy Lublin. Zlokalizowany został w miejscowości Świdnik ok. 10 kilometrów od stolicy województwa. Lotnisko w swojej obecnej formie zostało otwarte w 2012 roku i obsługuje aglomerację lubelską. Oryginalnie, tereny te były wykorzystywane przez lotnictwo jeszcze w czasach przedwojennych, choć wówczas lotnisko miało charakter obiektu wojskowego.

Zdjęcie Port lotniczy Lublin. / FOT. LUKASZ KACZANOWSKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Kod IATA: LUZ

LUZ Kod ICAO: EPLB

EPLB Lokalizacja GPS: 51°14′21,6″N 22°42′50,7″E

51°14′21,6″N 22°42′50,7″E Droga startowa: 07/25: asfaltobeton, 2520 m

Lubelski port lotniczy obsłużył w 2022 roku 328 516 pasażerów. Podobnie jak w innych przypadkach, tak i to lotnisko zanotowało wzrost po okresie spadków związanych z pandemią COVID-19 i obostrzeniach w podróży. Obecnie na lotnisku spotkać można loty 3 przewoźników - Polskich Linii Lotniczych LOT, Ryanair oraz Wizzair. Wśród dostępnych kierunków znaleźć można m.in. Warszawę, Włoskie Bergamo (świetne na city break!) czy Londyn.



Lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo

Z województwa lubelskiego przenosimy się do kujawsko-pomrskiego, gdzie funkcjonuje port lotniczy Bydgoszcz-Szederowo im. Ignacego Jana Paderewskiego. Port lotniczy w Bydgoszczy otwarty został pierwotnie w 1916 roku, a w nowoczesnej formule funkcjonuje od 2014 roku.

Zdjęcie Port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo. / Polska Press/East News / East News

Kod IATA: BZG

BZG Kod ICAO: EPBY

EPBY Lokalizacja GPS: 53°05′48″N 17°58′40″E

53°05′48″N 17°58′40″E Droga startowa: 08/26: asfaltobeton, 2500 × 60 m

W 2022 roku przez lotnisko w Bydgoszczy przewinęło się 247 008 pasażerów, przez co port lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego znalazł się na 11. miejscu w zestawieniu polskich lotnisk pasażerskich. Jak łatwo się domyślić, połączeń regularnych nie ma zbyt wielu. Są kierunku brytyjskie realizowane przez Ryanair (np. Londyn czy Bristol), oraz połączenia do Warszawy liniami LOT.



Lotnisko Łódź-Lublinek

W województwie łódzkim znajduje się port lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Pierwotnie lotnisko otwarto w 1925 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie. Warto zaznaczyć, że w różnej formie - zdarzały się okresy, gdy ruch pasażerski był wstrzymywany, a funkcjonwał jedynie transport towarów.

Zdjęcie Port lotniczy Łódź-Lublinek. / Jan KUCHARZYK/East News / East News

Kod IATA: LCJ

LCJ Kod ICAO: EPLL

EPLL Lokalizacja GPS: 51°43′19″N 19°23′53″E

51°43′19″N 19°23′53″E Droga startowa: 07L/25R: asfaltobeton, 2500 × 60 m

Łódzkie lotnisko położone jest w miejscowości Lublinek ok. 6 kilometrów od centrum Łodzi. W 2022 roku lotnisko zdołało obsłużyć 179 926 pasażerów. Obecnie poza letnimi lotami czarterowymi, z Łodzi możemy polecieć na wycieczkę na pokładach samolotów Ryanair i Wizzair. Wśród dostępnych kierunków znaleźć można hiszpańskie Alicante, Brukselę-Charleroi, Londyn, Dublin i Mediolan.



Port lotniczy Olsztyn-Mazury

Lotniska nie mogło zabraknąć w pięknym obszarze, jakim są Mazury. Port lotniczy Olsztyn-Mazury działał w latach 1996-2003, aby zostać ponownie otwartym w 2016 roku. Lotnisko na Mazurach umiejscowione jest w Szymanach, 10 kilometrów od Szczytna i 56 kilometrów od Olsztyna.

Zdjęcie Port lotniczy Olsztyn - Mazury. / Hubert Hardy/REPORTER / East News

Kod IATA: SZY

SZY Kod ICAO: EPSY

EPSY Lokalizacja GPS: 53°29′16,486″N 20°56′50,243″E

53°29′16,486″N 20°56′50,243″E Droga startowa: 01/19: beton, 2500 × 60 m

Lotnisko Olsztyn-Mazury to ostatni port lotniczy w Polsce, któremu udało się przekroczyć barierę 100 tysięcy pasażerów obsłużonych w 2022 roku. Łącznie było ich 111 305. Poza wakacyjnymi czarterami, z Olsztyna polecimy do Dortmundu, Londynu, Wrocławia i Krakowa. Dość standardowy zestaw jak na lotnisko niewielkich rozmiarów.



Lotnisko w Zielonej Górze (Babimost)

Przedostatnim lotniskiem na liście jest port lotniczy Zielona Góra-Babimost w województwie lubuskim. Lotnisko znajduje się nieopodal miasta Babimost. Zostało otwarte w 1977 roku i obsługuje pasażerów na lotach krajowych oraz międzynarodowych.

Zdjęcie Port lotniczy Zielona Góra-Babimost. / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News

Kod IATA: IEG

IEG Kod ICAO: EPZG

EPZG Lokalizacja GPS: 52°08′14″N 15°46′41″E

52°08′14″N 15°46′41″E Droga startowa: 06/24: beton, 2500 × 60 m

Lubuskie lotnisko zakończyło rok 2022 z 41 543 odprawionymi pasażerami. To wzrost nie tylko względem słabego 2021 roku, ale również czasów przed pandemią. Mimo wszystko, liczby te nie robią wrażenia. Port lotniczy Zielona Góra-Babimost jest niewielki, podobnie jak lista oferowanych połączeń. Loty odbywają się do Warszawy i Gdańska na pokładach linii lotniczych LOT.



Lotnisko Warszawa-Radom

Ostatnim lotniskiem naszego zestawienia jest nowo otwarte lotnisko Warszawa-Radom. Po przebudowie, port powrócił do obsługi pasażerów pod koniec kwietnia 2023 roku. Celem przebudowy było zwiększenie potencjału tranzytowego w połączeniu z warszawskim Okęciem - ruch ma w przyszłości wspierać działalność Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zdjęcie Lotnisko w Radomiu traci kolejne połączenia. / Pawel Wodzynski/East News / East News

Kod IATA: RDO

RDO Kod ICAO: EPRA

EPRA Lokalizacja GPS: 51°23′21″N 21°12′49″E

51°23′21″N 21°12′49″E Droga startowa: 07/25: asfaltobeton, 2500 × 45 m

Obecnie jedynym stałym przewoźnikiem oferującym loty z Radomia są Polskie Linie Lotnicze LOT. Pasażerowie mogą wybrać się z tego portu do Paryża i Rzymu. W ofercie na lato dostępne będą również kierunki czarterowe, choć ich lista może się skurczyć - operatorzy turystyczni narzekają na brak zainteresowania wycieczkami z tego lotniska. Co ciekawe, port ma w przyszłości obsługiwać nawet 200 000 pasażerów rocznie - obecnie statystyki dalekie są od tych optymistycznych założeń.