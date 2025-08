Aplikacja mObywatel nie przenosi się na nowy telefon automatycznie. Jest to związane z bezpieczeństwem i ujęte jest to w jej regulaminie. Nie pomoże tu nawet korzystanie z chmury do przenoszenia danych. Proces trzeba przeprowadzić świadomie, w trosce o swoje dane wrażliwe. Aplikacja mObywatel jest stworzona tak, że nie może działać na dwóch urządzeniach jednocześnie. Dlatego, aby ją zainstalować na nowym telefonie, trzeba się z niej wylogować na nowym.