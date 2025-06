To się zmieni. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe etykiety energetyczne, podobne do tych, które od lat widzimy na lodówkach czy pralkach . Teraz pojawią się one również na smartfonach i tabletach - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Znajdą się na nich konkretne informacje:

To prawdziwa rewolucja. Po raz pierwszy konsumenci będą mogli porównać urządzenia nie tylko pod względem designu i mocy procesora. Dojdą do tego informacje, jak długo im one posłużą i jak łatwo będzie je naprawić. Producent będzie zobowiązany do udostępnienia części zamiennych w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i udostępniać je przez co najmniej 7 lat po zakończeniu produkcji sprzętu. Dotyczy to części takich, jak na przykład ekran, bateria czy gniazdo do ładowania.