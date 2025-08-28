Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Startuje nowa jednostka WAT-u

Polska wydaje coraz więcej pieniędzy na obronność i pod tym względem jesteśmy liderami w NATO. W zbrojeniach coraz większą rolę odgrywają technologie kosmiczne, w tym satelity. Dziś w Warszawie odbyła się specjalna konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, podczas której zainaugurowano Centrum Kontroli Misji Satelitarnych Wojskowej Akademii Technicznej. Jakimi zadaniami ma zajmować się nowa jednostka WAT-u?

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych nową jednostką WAT-u

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych zostało uroczyście otwarte podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie. Udział w wydarzeniu wzięli wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu w MON-ie Cezary Tomczyk, Podsekretarz Stanu w MON Stanisław Wziątek oraz Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysław Wachulak.

Rozwiń

Wojsko Polskie zdobywa kolejne zdolności w kosmosie. Budowanie bezpieczeństwa wymaga działania w wielu obszarach i to robimy. Bazy danych, informacja jest dzisiaj najlepszą walutą, dlatego w WAT otwarte zostało Centrum Kontroli Misji Satelitarnych. Bezpieczna przyszłość Polski jest w nowoczesnych technologiach

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych to jeden z dwóch kluczowych komponentów projektu segment naziemnego WAT-u (Wojskowej Akademii Technicznej). Placówka ma cztery stanowiska dla operatorów, a za obsługę satelitów odpowiada nowoczesne oprogramowanie Terma Ground Segment Suite (TGSS).

Drugim kluczowym elementem jest nowoczesna antena Legion400, którą zamknięto w specjalnej kopule. Ma ona 3,9 metra średnicy. Antena działa w pasmach S i X, co pozwala na obsługę różnych satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej.

Nawiązano połączenie z satelitą konstelacji ICEYE

Podczas wydarzenia poświęconego otwarciu Centrum Kontroli Misji Satelitarnych WAT-u nawiązano połączenie z satelitą. Stało się to możliwe w trakcie przelotu nad stacją naziemną Wojskowej Akademii Technicznej.

Potwierdzeniem pełnej gotowości systemu było pomyślne przeprowadzenie testów we współpracy z ICEYE, w ramach których nawiązano łączność z jednym z satelitów należących do konstelacji firmy i ostatecznie zweryfikowano zdolność całego segmentu naziemnego do prowadzenia zaawansowanych misji satelitarnych

Segment Naziemny WAT-u jest specjalną infrastrukturą, którą stworzono w latach 2024-2025 i zaprojektowano z myślą obsługi obserwacyjnych misji satelitarnych, co wiąże się z różnymi zadaniami. Są to m.in.:

monitorowanie stanu satelitów

planowanie obserwacji i manewrów orbitalnych

reagowanie w sytuacjach awaryjnych

"Mamy cztery programy: GLOB, mikroGLOB, mikrosar oraz program PIAST. Każdy ma za zadanie wynieść na orbitę satelity różnej wielkości i różnego przeznaczenia" - dodał w trakcie spotkania w WAT wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

''Wydarzenia'': Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odznaczenia dla bohaterów Polsat News Polsat News