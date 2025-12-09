Nowy Hercules w rękach polskich żołnierzy. To najpopularniejszy samolot transportowy świata

8 grudnia na platformie FlightRadar24 można było zauważyć przelot samolotu C-130H Hercules, który wystartował z bazy RAF Mildenhall. Dla polskich obserwatorów znacząca była rejestracja samolotu - 89-1185. Wskazywała, że to jeden z pięciu Herculesów, które polski rząd zakupił od Stanów Zjednoczonych w kwietniu 2021 roku.

C-130 Hercules to średni samolot transportowy, produkowany od 1956 roku przez firmę Lockheed Martin. To jeden z najpopularniejszych wojskowych samolotów, który do dziś służy w armiach ponad 70 krajów. Maszyny tej serii przechodziły przez lata liczne modyfikacje. C-130H posiada szereg ulepszeń obejmujących m.in. nowocześniejszą awionikę, nowy radar oraz mocniejsze silniki turbośmigłowe Allison T56-A-15.

Hercules to też największy samolot wojskowy w polskich Siłach Powietrznych. Może przenosić do 70 pasażerów czy 64 skoczków spadochronowych. Herculesy w polskich siłach zbrojnych służą przede wszystkim do transportu żołnierzy i zaopatrzenia. Polskie Herculesy brały udział w ewakuacji polskich obywateli z Afganistanu w 2021 roku i ewakuacji z Izraela po ataku Hamasu w 2023.

(Nie)kończąca się saga z polskimi Herculesami

Przypomnijmy, że pięć samolotów C-130H Hercules pozyskano za 14,3 mln dolarów w ramach procedury EDA (Excess Defense Articles), a to znaczy, że to sprzęt już wcześniej wycofany z zasobów lotnictwa USA i kilka lat spędził na pustyni. Przed wejściem do służby musiał przejść specjalny przegląd strukturalny PDM.

Hercules o rejestracji 89-1185 przechodził ten przegląd w portugalskich zakładach OGMA w miejscowości Alverca do Ribatejo. Według medialnych informacji zdobytych przez portal ZBiAM przegląd ten odbywał się już przynajmniej od maja 2023 roku.

Nie jest to pierwszy długi przegląd Herculesów C-130H dla Polski. Jeszcze pod koniec listopada do Powidza przyleciała trzecia maszyna tego typu, która na naprawach w zakładach w Bydgoszczy spędziła ponad trzy lata, co opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Czwarty C-130H Hercules w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu otrzyma numer 1513, wchodząc na wyposażenie krajowego lotnictwa. Żołnierze czekają jeszcze na jedną maszynę z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Bydgoszczy. 33. Baza Lotnictwa Transportowego wykorzystuje też jednego starszego Herculesa C-130E.

