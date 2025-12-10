Nowe kierunki z lotniska w Gdańsku. LOT uruchomił sprzedaż biletów

Dzięki dynamicznemu rozwojowi siatki połączeń z polskich lotnisk możemy latać w coraz to nowe miejsca lotami bezpośrednimi - czyli wygodniej i szybciej. Do grona portów regularnie poszerzających ofertę dołącza Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Polskie Linie Lotnicze LOT właśnie ogłosiły uruchomienie trzech nowych kierunków z tego nadmorskiego lotniska.

To kolejny krok w rozwoju PLL LOT, podkreślający pozycję przewoźnika na rynku lotów pasażerskich, a także umocnienie pozycji Trójmiasta na mapie europejskich podróży. To także dowód na to, że krajowy rynek lotniczy nadal rośnie w imponującym tempie. Uruchomiono już sprzedaż biletów do Brukseli, Oslo i Bergen - gdzie jeszcze polecimy z Gdańska z LOT?

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy się rozwija. Nowe kierunki

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie sprzedaży kolejnych całorocznych połączeń z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku - można już kupić bilety na loty do Brukseli (Belgia), Oslo (Norwegia) i Bergen (Norwegia). Inauguracyjne rejsy do Brukseli i Oslo zaplanowano na 29 kwietnia 2026 r., a do Bergen na 30 kwietnia 2026 r.

L oty na trasie Gdańsk-Bruksela odbywać się będą 4 razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki o godzinie 17:15. Rejsy powrotne z Brukseli odbywać się będą o 20:10 w tych samych dniach.

PLL LOT będzie obsługiwać trasę Gdańsk-Oslo 5 razy w tygodniu - w poniedziałki, wtorki, środy, piątki oraz soboty. Loty z Gdańska odbywać się będą o godz. 7:10, a powrotne o godz. 9:45.

Rejsy na trasie Gdańsk-Bergen będą odbywać się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedziele. W czwartki loty z Gdańska startować będą o 7:00, a we wtorki i niedziele o 17:15. Powrót do Gdańska odbywać się będzie odpowiednio o 9:50 i 20:05.

Z Gdańska do Brukseli, Oslo i Bergen. Wcześniej także Stambuł

Bruksela to idealny kierunek na szybki city break. Warto zajrzeć na bajeczny Wielki Plac, obejrzeć futurystyczne Atomium i oczywiście zobaczyć symbol Brukseli, Manneken Pis. Miasto zachwyca też klimatycznymi pasażami Królewskimi Galeriami Świętego Huberta oraz nowoczesną atmosferą Dzielnicy Europejskiej. Obowiązkowe są też belgijskie frytki, gofry i czekoladki. Idealny miks historii, smaku i nowoczesności.

Bruksela zachwyca połączeniem historii i nowoczesności. PLL LOT materiały prasowe

Oslo to świetny kierunek dla tych, którzy lubią nowoczesne miasta pełne natury. Warto przespacerować się po obszarze z portem u nasady fiordu Oslofjorden - Bjørvika, zajrzeć do Opery w Oslo i podziwiać widok z wysokości, wybierając się na trekking. Obowiązkowym punktem jest też Bygdøy - to miejsce pełne historii i atrakcji, od statku wikingów po Kon-Tiki. Warto przejść się po knajpach Aker Brygge i spróbować norweskiego street-foodu.

Oslo - esencja skandynawskiej energii. PLL LOT materiały prasowe

Bergen to urokliwe miasto położone między fiordami, idealne dla miłośników natury i historii. Warto pospacerować po kolorowym Bryggen - zabytkowej dzielnicy pełnej hanzeatyckich budynków, wpisanej na listę UNESCO, można też wjechać kolejką Fløibanen na wzgórze Fløyen, skąd rozciąga się spektakularny widok na miasto i fiordy. Nie można też przegapić lokalnego targu rybnego, gdzie świeże owoce morza smakują najlepiej. Bergen to połączenie klimatycznych uliczek, górskich krajobrazów i morskiego charakteru.

Bergen budzi zachwyt kolorowymi domkami zabytkowej hanzaetyckiej dzielnicy. PLL LOT materiały prasowe

Planując te loty, można też pomyśleć, by przedtem wyskoczyć w nieco cieplejsze rejony. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, narodowy przewoźnik zainauguruje bowiem również bezpośrednie połączenie z Gdańska do Stambułu (Turcja), umacniając swoją pozycję w północnej części kraju. Pierwszy lot zapowiedziano na 14 stycznia 2026 r.

