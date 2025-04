Gdzie naprawdę lecisz? Nazwa lotniska wprowadza w błąd

Lecisz do Niemiec, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii albo Francji? Może czekać cię niespodzianka. Te europejskie lotniska mają w nazwie konkretną miejscowość, a są oddalone od centrum nawet powyżej 1,5 godziny drogi. To może wprowadzać w błąd wielu turystów. Wykorzystują to chętnie tanie linie lotnicze. Może się wydawać, że bilet na lot do danego miasta jest faktycznie tańszy niż u innych przewoźników, ale pasażerów czeka ukryty koszt. Wiąże się on z dojazdem do pożądanej lokalizacji. Wynosi on często kilkadziesiąt złotych plus oczywiście tracimy czas na dojazd.

Porty lotnicze Malta (MLA), La Rochelle-Île de Ré (LRH), Lizbona-Portela (LIS) czy Rimini (RMI) są oddalone od centrów miast o maksymalnie kilka kilometrów i dojechać do nich można autobusem nawet w kilkanaście minut. Nie zawsze jednak sytuacja jest tak dogodna. Wiele lotnisk w Europie znajduje się znacznie dalej - na tyle daleko, że zadajemy sobie pytanie, czy aby nie powinny nazywać się inaczej. I faktycznie, czasami sądy tak decydują. O jakich portach lotniczych mówimy?

Na te lotniska uważaj. Czeka cię długa droga do centrum

Port lotniczy Düsseldorf-Weeze (NRN). Jego nazwa była wielokrotnie zmieniana wskutek wyroków sądu. Oficjalnie jest to Port lotniczy Weeze, ale Ryanair nadal używa starej nazwy. Lądowisko tanich linii lotniczych znajduje się bliżej holenderskich miast Venlo, Nijmegen czy Arnhem niż Düsseldorfu, od którego dzieli go ok. 80 km i 1h 15m - 1h 30m drogi. Korzysta z niego również Wizz Air.

Port lotniczy Paris-Beauvais (BVA). Oficjalnie jest to Beauvais-Tillé Airport. Mimo swojej nazwy lotnisko znajduje się w regionie Hauts-de-France i jest oddalone od Paryża o 85 km. Korzystają z niego głównie tanie linie lotnicze pokroju Ryanair i Wizz Air. W zeszłej dekadzie było to 10. najbardziej ruchliwe lotnisko we Francji. Dojazd do Paryża zajmuje ok. 1h 15m.

Port lotniczy Barcelona-Reus (REU). Oficjalnie to Port lotniczy Reus. Znajduje się na wybrzeżu, w regionie Costa Daurada w Katalonii. O ile od centrum wspomnianego Reus dzieli go 4,3 km, o tyle droga do Barcelony wynosi już ok. 100 km. Czas podróży do miasta to 1h 30m. Z lotniska korzystają Ryanair, Wizz Air i inne linie lotnicze.

Port lotniczy Sztokholm-Skavsta (NYO). Oficjalna nazwa międzynarodowa to Stockholm Skavsta Airport. To drugie największe lotnisko obsługujące stolicę Szwecji, a jednocześnie najbardziej spośród nich oddalone. Port lotniczy Sztokholm-Bromma znajduje się 9 km, a Port lotniczy Sztokholm-Arlanda - 42 km od centrum Sztokholmu. Sztokholm-Skavsta jest oddalone aż o ok. 100 km od stolicy. Dojazd zajmuje ok. 1h 20m.

Memmingen/Munich-West Airport (FMM). Oficjalnie jest to Port lotniczy Memmingen. To trzecie co do wielkości lotnisko w Bawarii po portach lotniczych Monachium i Norymberga. Jest też o wiele bardziej niż one oddalony od swojej występującej w nazwie destynacji. Potoczna nazwa stosowana przez tanie linie sugeruje, że Monachium znajduje się w pobliżu. W rzeczywistości odległość wynosi 116 km, a czas podróży na Dworzec autobusowy Monachium (ZOB) - 1h 30m.

Port Lotniczy Oslo-Torp (TRF). Oficjalna nazwa to Port lotniczy Sandefjord Torp. Lotnisko co prawda jest położone 7,4 km od Sandefjord, ale od stolicy Norwegii dzieli je aż 110 km. Z tego powodu jest często wykorzystywane przez tanie linie lotnicze obsługujące loty do Olso. Ponadto służy jako lotnisko regionalne dla okręgu Vestfold. Czas podróży pociągiem do Oslo Central Station (Oslo Sentralstasjon) wynosi 1h 45m, a za bilet zapłacimy ok. 70-105 zł.

Port lotniczy Frankfurt-Hahn (HHN). W tym najbardziej jaskrawym przykładzie nikt nawet nie stara się ukryć nazwy. Lotnisko wykorzystywane jest przez tanie linie lotnicze jako port przesiadkowy. Leży ono na terenie gminy Hahn, w pobliżu miejscowości Kirchberg (10 km) oraz Simmern i Traben-Trarbach (20 km). Mimo że nazwa wskazuje na Frankfurt, równie dobrze mogłaby zawierać człon "Luxemburg". Lotnisko znajduje się bowiem 119 km od Luksemburga i 124 km od Frankfurtu nad Menem. Podróż na stację główną Frankfurt Hauptbahnhof zabiera 1h 45m.

Dlaczego lotnisko jest tak daleko od miasta?

Lotniska często są położone z dala od centrów miast, na które wskazują ich nazwy, z wielu różnych powodów. Porty lotnicze potrzebują rozległych terenów na pasy startowe i terminale, a ziemia poza miastem są tańsza. Istotne jest też narażanie mieszkańców na hałas i zanieczyszczenia spalinami. Samoloty potrzebują też czystego nieba i wieżowce czy inne budowle nie mogą im stać na drodze.

Z drugiej strony tanie linie lotnicze doprowadzają tę zależność do ekstremum. Kuszące nazwy miast w nazwach portów mają przyciągnąć pasażerów, którzy liczą na tani bilet. Dobrze jest zatem sprawdzić, ile faktycznie zajmie nam dojechanie do centrum, bo może okazać się, że bardziej się będzie opłacało wybrać bliżej położone lotnisko i nieco droższy bilet lotniczy.

