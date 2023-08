Spis treści: 01 Tanie linie lotnicze Pegasus wchodzą do Polski

Nowy przewoźnik na polskim rynku ma stanowić odpowiedź na rosnący popyt na zwiedzanie Turcji. Kraj ten jest prawdziwym hitem tegorocznych wakacji, a jego popularność rośnie z roku na rok. Do tej pory najbardziej oczywistym sposobem na odwiedzenie tego miejsca była zorganizowana wycieczka i lot czarterowy. Ten stan rzeczy się jednak zmieni, bo pasażerowie już niedługo będą mieli kolejną opcję podróży do wyboru.

Chodzi oczywiście o tanie loty oferowane przez Pegasus Airlines. Tureckie tanie linie lotnicze zostały założone 1989 roku i oferują pasażerom niskie ceny biletów. Pierwsze połączenie z Polski zostało uruchomione na początku wakacji i pozwala turystom na wybranie się z Warszawy do stolicy Turcji, Ankary. Loty te, według pierwotnych założeń, odbywać się mają sezonowo do 22 października.

Możliwe, że na skutek ewentualnej dużej popularności, Pegasus Airlines zwiększy częstotliwość operowania na tej trasie, lub dorzuci do rozkładu kolejne propozycje. Wiadomo już, że mocnymi kandydatami do trasy z Polski do Turcji miały być lotniska w Łodzi i Modlinie niedaleko Warszawy.

Warto trzymać kciuki za nowego przewoźnika. Dzięki rosnącej pozycji nowego gracza pozostali będą musieli skuteczniej zawalczyć o uwagę polskiego klienta. Trzeba przyznać, że tanie loty do Turcji mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. O ile ofert wakacji w tym kraju nie brakuje, to jednak siatka połączeń rejsowych jest dość uboga.

Nijak ma się ona do niezwykle rozbudowanej oferty lotów z Polski do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. A przecież to właśnie Turcja jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez nas krajem podczas wakacji. To również świetne miejsce na aktywny wypoczynek, który sami sobie zorganizujemy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać się do Ankary czy Stambułu i rozpocząć przygodę bez biura podróży.

Jednym z ciekawszych tematów rynku lotniczego w ostatnich dniach było na pewno niezadowolenie linii Ryanair z polityki rządu wobec CPK i linii lotniczych LOT. Irlandzki przewodnik zarzucił władzy, że ta faworyzuje Centralny Port Komunikacyjny, a wizja rozowju rynku w Polsce ma opierać się na przesiadkach.

To nie odzwierciedla sytuacji, w której znajdujemy się obecnie. Ta oczywiście wskazuje jasno, że w naszym kraju rządzą połączenia w konkretnym kierunku, na dodatek głównie na pokładach tanich przewoźników.

