Spis treści: 01 Tanie loty na stronach przewoźnika

02 Skyscanner - popularna wyszukiwarka tanich lotów

03 Tanie loty na esky.pl

04 Kiwi - tu kupisz tanie loty

05 Pakiety i tanie loty - jakdolece.pl

06 Kayak - ciekawe funkcje i dużo opcji

07 Jak kupować tanie bilety lotnicze?

Tanie loty na stronach przewoźnika

Dość oczywistym sposobem na znalezienie lotu jest wejście na stronę linii lotniczych. Tam będziemy mogli skorzystać z wyszukiwarki połączeń i od razu dokonamy zakupu, bezpośrednio u usługodawcy. Czy jednak jest to najlepsza z metod? Kupowanie biletów na stronie linii lotniczych ma swoje zalety, ale nie jest to pozbawione wad.

Plusem tego rozwiązania jest możliwość skorzystania z okresowej promocji. Wizzair, Ryanair i inni przewoźnicy często udostępniają pule biletów w danych kierunkach, które kosztują niewiele. W takich sytuacjach można łatwo kupić tani bilet na samolot w ciekawym kierunku - może poza sezonem, ale to zawsze jakiś sposób na tanie podróżowanie.

Reklama

Jakie są wady takiego rozwiązania? Otóż korzystając ze strony np. Wizzair, znajdziemy tylko loty oferowane przez tego przewoźnika. Nie mamy możliwości wybrania tras nieobsługiwanych przez linię, ani tym bardziej skorzystania z lotniska, na którym Wizzair po prostu nie lata. To dość mocno ogranicza nasz obszar poszukiwań, o ile nie mamy obranego konkretnego kierunku.

Pozostaje też kwestia ceny. Ten parametr należy porównać u różnych źródeł, a paradoksalnie kupowanie biletów bezpośrednio od przewoźnika wcale nie musi być tańsze. Zdarza się, że duże agregaty wyszukiwarek tanich lotów otrzymują oferty od linii na preferencyjnych warunkach - kupimy wtedy bilet taniej, niż w oficjalnym kanale dystrybucji od danych linii.

Zobacz: Błąd cenowy Wizzair

Skyscanner - popularna wyszukiwarka tanich lotów

Skyscanner to prawdopodobnie najpopularniejsza wyszukiwarka tanich lotów w internecie. Nic dziwnego - strona jest przejrzysta i w łatwy sposób daje dostęp do wielu opcji. Jedną z najfajniejszych jest z pewnością wyszukiwanie lotów "Wszędzie", czyli w dowolnym kierunku. Jeżeli macie blisko siebie lotnisko i po prostu chcecie się gdzieś wyrwać, to jest to opcja dla was.

Zdjęcie Porównywarka tanich lotów, czyli Skyscaner. / Skyscanner / materiał zewnętrzny

Równie łatwe jest szukanie w najtańszych terminach (bez wskazania konkretnej daty), wybranie określonego miesiąca czy konkretnego przedziału. Skyscanner daje nam wiele opcji, które możemy łączyć lub korzystać z nich osobno. Dodatkiem, choć bardzo miłym, jest możliwość rezerwowania hotelu i wynajem samochodu na naszą podróż. Możem całość zaplanować w zasadzie z poziomu jednej strony. A jak z cenami? Z reguły są przedstawiane te najbardziej korzystne. Możemy wybrać, czy zależy nam na szybkim dotarciu na miejsce lub godzimy się na wiele przesiadek.

Tanie loty na esky.pl

Jeżeli wyszukiwarka Skyscanner wydaje wam się być nieco surową, to do gustu przypaść powinna ta od esky.pl. To prawdziwy podróżniczy kombajn, na którym znajdziemy loty z okazji dłuższych wakacji, city-breaków czy gotowe zestawienia lot + hotel. To jednak nie koniec funkcjonalności strony, bo przecież podróż to nie tylko samolot i nocleg.

Zdjęcie eSky to świetna wyszukiwarka lotów. / eSky / materiał zewnętrzny

Z tej okazji, eSky pozwala na zarezerwowanie wybranych hoteli, wynajem aut czy zakupienie ubezpieczenia podróżnego. Świetnie działają też gotowe pakiety. Możemy w nich przebierać niczym na stronie biur podróży, z tą różnicą, że sami zarezerwujemy poszczególne elementy i sporo oszczędzimy. Macie kilka dni urlopu, chcecie zarezerwować lot i hotel w ciekawym miejscu? Tu znajdziecie cały zestaw gotowy do opłacenia.

Zobacz: Bagaż podręczny? Tego nie pakuj

Kiwi - tu kupisz tanie loty

Oferty jak u pośrednika, świetna wyszukiwarka i genialne filtry, które pomogą nam znaleźć najlepsze połączenie. To kilka z cech wyszukiwarki tanich lotów Kiwi, która jest jednym z najpopularniejszych narzędzi tego rodzaju w sieci. Nie bez powodu zyskuje regularnie nowych użytkowników.

Zdjęcie Kiwi hakuje podróże. / Kiwi / materiał zewnętrzny

Dużą zaletą jest elastyczność naszych parametrów wyszukiwania. Możemy wybierać kilka miejsc powrotu, lub wyloty z różnych miejsc i konkretny port docelowy. Poza tym, możemy szukać ofert w stylu miejsc na urlop, regionów świata czy konkretnych cech danych miast - np. istnieje opcja szukania miejsc na plażowanie. To bardzo ułatwia proces wyboru lotniska docelowego, jeżeli nie mamy w głowie konkretnego celu.

Pakiety i tanie loty - jakdolece.pl

Chyba powinienem zachować ten diament dla siebie, ale z drugiej strony zestawienie wyszukiwarek bez jakdolece.pl byłoby niczym. Nie jest to serwis tak popularny jak Skyscanner, jednak w stronie można zakochać się już od pierwszego wejrzenia. Owszem, da się tam wyszukać konkretne połączenia, lecz to dopiero przy okazji pakietów mamy do czynienia z prawdziwym podróżniczym kombajnem.

Zdjęcie Sposób na gotowe wakacje? / jakdolece.pl / materiał zewnętrzny

Wystarczy wybrać czas i docelowe miejsce, lub jedynie okres, w którym chcemy wyjechać. Naszym oczom ukaże się bogate zestawienie pakietów wyjazdowych, które zawierają loty i proponowane noclegi. Widzimy cenę za całość i liczbę dni, a także lotnisko, z którego wylecimy. Pozostałe szczegóły poznamy po kliknięciu w ofertę. Sporo lotów zawiera przesiadki, ale inne oferują bezpośrednie połączenia. Jeżeli jesteśmy elastyczni, to świat stoi przed nami otworem.

Kayak - ciekawe funkcje i dużo opcji

Kayak to dla wielu osób pierwszy punkt każdej wyprawy. Nic dziwnego, wszak wyszukiwarka operuje na danych od około 900 serwisów rezerwacyjnych i pozwala dotrzeć w prawie każde miejsce na naszej planecie. Jeżeli chodzi o interesujące funkcje, to warto zwrócić uwagę na tę dotyczącą prognozy cen. System podpowiada nam, czy dana cena biletu może zmienić się w ciągu najbliższych 7 dni.

Zdjęcie Kayak to popularna i lubiana wyszukiwarka. / Kayak / materiał zewnętrzny

To ułatwia planowanie i pozwala zaoszczędzić - choć rynek lotniczy jest zmienny, dlatego warto również i o tym pamiętać. Poza tym mamy dostęp do bogatej bazy noclegowej, dzięki czemu ułatwimy sobie planowanie wyjazdu poprzez rezerwację np. miejsca w hotelu.

Jak kupować tanie bilety lotnicze?

Gdy szukamy tanich lotów, warto pamiętać o kilku rzeczach. Jedną z nich jest sprawdzenie ceny w kilku miejscach. Może okazać się, że nawet renomowana wyszukiwarka z jakiegoś powodu poda nam cenę wyższą, niż w innym miejscu. Warto przejrzeć wspomniane na początku strony przewoźników, a także konkurencyjne serwisy. Kto wie, może uda nam się kupić bilet nawet o kilkaset złotych taniej?

Kiedy nie kupować tanich biletów?

Czego unikać podczas kupowania tanich biletów? Na pewno specyficznych okresów w ciągu roku. Bilety w kierunkach wybitnie wakacyjnych będą droższe w sezonie. Jeżeli chcemy udać się na urlop do Włoch, to bilet będzie tańszy we wrześniu, aniżeli lipcu czy sierpniu. Warto mieć to na uwadze. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku świąt (np. Bożego Narodzenia), czy dłuższych weekendów. Zresztą, nawet na poziomie samego tygodnia zauważymy różnicę - bilety z reguły są tańsze w środku tygodnia. Tyczy się to również tanich linii lotniczych.

Jakie lotnisko wybrać?

Co prawda nie zawsze mamy możliwość wyboru lotniska docelowego, ale w niektórych miastach ta opcja jest dostępna. Lotniska oddalone od centrum będą tańsze - niekiedy różnica będzie spora. Warto policzyć, czy nawet z biletem na autobus lub pociąg całość nie będzie kosztować mniej.