Oba kupony były ważne, a że mężczyzna od dłuższego czasu korzysta przy grze z tych samych liczb, oba okazały się zwycięskie i uprawniające do odbioru miliona dolarów, czyli Amerykanin błyskawicznie wzbogacił się o 2 miliony dolarów . Oba kupony trafiły pięć z sześciu liczb wylosowanych tego dnia, tj. 5, 9, 25, 28 i 69, brakowało tylko czerwonej Powerball z numerem 5, by zgarnąć pełną pulę 217 milionów dolarów.

Oba sklepy, w których kupił szczęśliwe losy, tj. supermarket Market Basket w Fitchburgu i osiedlowy Country Farms w Leominster, otrzymają po 10 000 dolarów nagrody od loterii stanowej - to pierwsze w historii tych miast losy Powerball warte milion dolarów. Szczęśliwy zwycięzca przyznał, że jeszcze nie zdecydował, co zrobi z nagłym zastrzykiem gotówki, ale jak przekonuje "to dobre uczucie".

A jak bardzo musi nam sprzyjać fortuna, żeby trafić szóstkę i zgarnąć główną nagrodę? Szanse na trafienie pełnego jackpota Powerball wynoszą 1 do 292,2 miliona, więc wygrana wymaga naprawdę ogromnego szczęścia. Może dziś komuś dopisze? Bo kolejne losowanie odbędzie się wieczorem, a pula główna wzrosła już do 308 milionów dolarów, więc jest o co walczyć. Co jednak ciekawe, daleko tu do rekordu najwyższej kumulacji, która padła 7 listopada 2022 roku i wynosiła 2,04 miliarda dolarów!