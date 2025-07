Nie ma jednego ustalonego limitu wpłaty - wszystko zależy od danego urządzenia i limitu, który został dla niego ustalony. Najniższy limit wpłaconych banknotów za jednym razem wynosi do 50 sztuk, a najwyższy do 200 albo w niektórych przypadkach nawet do 300. W przypadku wpłatomatów Euronetu zaleca się, aby jednorazowo wpłacać maksymalnie do 150 banknotów, a wpłatomatów Planet Cash, maksymalnie do 100 banknotów.