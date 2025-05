Revolut otwiera nową siedzibę w Paryżu. Ekspansja na nowe rynki

Revolut zapowiedział dziś utworzenie nowej siedziby w Paryżu, która będzie stanowić uzupełnienie dla siedziby na Litwie, aby prowadzić działalność w krajach Europy Zachodniej. Firma ubiega się o francuską licencję bankową od tamtejszego urzędu ACPR. Revolut Bank już teraz jest jednym z najszybciej rozwijających się banków w Europie. Jako jedna z niewielu instytucji świadczy usługi dla klientów z ponad 30 krajów. Według swoich prognoz ma w ciągu najbliższych lat obsługiwać nawet 100 mln klientów na całym świecie. Firma podała w październiku 2024 r., że ma już w Polsce 4 miliony klientów, a od kilku lat co roku dołączał do nich kolejny milion.

"Aby wspierać ten rozwój, Revolut zakłada lokalne oddziały od 2021 r., zaczynając od Francji, a następnie w Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Rumunii, Włoszech. Planowane jest otwarcie kolejnych oddziałów na innych rynkach europejskich w ciągu kilku następnych miesięcy" - czytamy w oświadczeniu prasowym. Wiemy już, że Revolut Bank planuje dotrzeć także do Polski.

Kiedy zostanie utworzony polski oddział Revolut Bank?

Revolut Bank to nie tylko aplikacja, ale także regularny bank posiadający licencję wydaną przez Bank Litwy oraz będący pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego. Jego klienci mogą korzystać z kart płatniczych, brać pożyczki i przechowywać pieniądze na koncie. Skoro ma on już litewską licencję bankową, to po co mu kolejna - francuska? Chodzi przede wszystkim o działalność na zachodzie Europy z bazy w Paryżu. Siedziba w Wilnie ma natomiast obsługiwać pozostałe rynki europejskie. Polska leży w Europie Środkowej, więc nie jest do końca jasne, który hub będzie nadrzędny wobec polskiego oddziału.

"Naszym celem jest stanie się dla klientów bankiem pierwszego wyboru, z pomocą lokalnych oddziałów Revolut Bank w krajach Europy, także w Polsce" - mówi Tomasz Jarczyk, Head of Lending Region North w Revolut. Nie podano dokładnie, kiedy nowy bank otworzy się w Polsce, jednak z komunikatu wynika, że firma planuje otwierać kolejne oddziały w nowych krajach na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Revolut Bank w Polsce. Jakie oznacza to zmiany dla klientów?

Co to oznacza dla klientów z Polski? Utworzenie oddziału Revolut Bank w naszym kraju oznaczać będzie dołączenie firmy do systemu Ognivo. Zapewni to szybsze przelewy, ale środki na rachunkach osobistych będą podlegać egzekucji komorniczej w Polsce - tak samo jak na kontach w pozostałych bankach. Jeśli zatem klient jest dłużnikiem, to nie będzie mógł dłużej korzystać z cyfrowego, finansowego "azylu" czy też "skrytki", a komornik będzie mógł zająć jego środki w Revolut Bank.

Możliwe też, że nowe numery rachunków polskich klientów będą już przypisywane bezpośrednio do Revolut Banku, a nie - jak do tej pory - do Aion Bank. Dzięki pełnej integracji z polskim systemem finansowym Revolut Bank może zacząć być postrzegany nie jako neobank (czyli bank działający online na terenie danego kraju) czy aplikacja do przelewów zagranicznych, ale również jako tradycyjny bank.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat