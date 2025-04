Revolut to usługodawca, który z pewnością wyróżnia się w sektorze finansowym. Firma od lat stawia na nowoczesne rozwiązania i nie inaczej jest w przypadku bankomatów. Fintech już jesienią zeszłego roku zapowiedział, że planuje stawiać własne maszyny tego typu. Teraz jedną z nich mamy okazję zobaczyć na zdjęciu i jest to z pewnością urządzenie, które odbiega wyglądem od tradycyjnych bankomatów.

Pierwszy bankomat z logo firmy Revolut został dostrzeżony w jednym z miast w Hiszpanii. To tam fintech rozpoczął program pilotażowy własnych maszyn do wypłacania gotówki, co zapowiadano już oficjalnie jesienią 2024 r.