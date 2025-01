Revolut wprowadza rewolucyjną nowość w aplikacji

Oszuści są bardzo przebiegli i potrafią świetnie udawać pracowników banków. To tzw. spoofing. Nowa funkcja w aplikacji Revolut to dodatkowa warstwa ochrony, która utrudni im życie. Dzięki niej łatwiej będzie rozpoznać prawdziwe połączenie od fałszywego i uniknąć utraty pieniędzy. Na razie In-App Calls to usługa dostępna dla klientów indywidualnych, wkrótce pojawi się też w Revolut Business (usługi dla firm).

Inne polski banki stosują również rozwiązania przed tzw. spoofingiem. Przykładowo, jeśli dzwonimy do banku albo konsultant dzwoni z ofertą do nas, możemy (a nawet powinniśmy) zweryfikować jego tożsamość w aplikacji.

Podczas takiej rozmowy możemy poprosić pracownika o to, by zweryfikował się w aplikacji. Jeśli to zrobi, to po chwili dostaniemy powiadomienie z jego danymi. Gdy wszystko się zgadza, możemy kontynuować bezpiecznie rozmowę.

Takie rozwiązanie oferuje m.in. PKO BP w aplikacji IKO, Pekao w aplikacji PeoPay, mBanku, ING, Credit Agricole czy Banku Pocztowego.