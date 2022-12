Dzwoni bank ING? Uważaj, możesz rozmawiać z oszustem

Informacja o zagrożeniu pojawia się po zalogowaniu na konto bankowe w aplikacji Moje ING. Dostępna jest również na stronie internetowej banku. Oszuści dzwonią do klientów placówki, podając się za pracownika banku, ale i agenta Centralnego Biura Śledczego.

Jak możemy przeczytać w powiadomieniu, jednym ze scenariuszy wykorzystywanym przez oszustów jest poinformowanie nas o niezgodnym z prawem działaniu pracownika banku, co może poskutkować utratą naszych finansów. Tłumacząc się ochroną pieniędzy i chęcią domniemanego przyłapania sprawcy, mają nas namawiać do zawnioskowania o pożyczkę, wypłatę sporej sumy albo wpłacenie jakiejś kwoty BLIKIEM na wskazane konto. Jeśli to zrobimy, stracimy fundusze.

Możliwe też, że próba oszustwa będzie wyglądała nieco inaczej. Skontaktować się z nami może automat, który podczas rozmowy przedstawi nam ofertę wzięcia pożyczki. Następnie mamy otrzymać instrukcję, w której znajduje się prośba o podanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej. Przekazane dane trafiłyby w ręce oszustów, którzy wykorzystaliby je do kradzieży pieniędzy.

Niewykluczone, że rozmówca poprosi nas o zainstalowanie aplikacji na naszym urządzeniu, argumentując prośbę potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa itp. W rzeczywistości tego typu oprogramowanie przekazuje przestępcom zdalny dostęp do sprzętu.

Podejrzany telefon? Ważna jest rozwaga

Gdy ktoś dzwoni i podaje się za pracownika banku, przede wszystkim musimy zachować spokój oraz trzeźwość umysłu. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tego, czy osoba, z którą rozmawiamy, faktycznie jest tą, za którą się podaje, możemy się rozłączyć i samodzielnie wybrać numer infolinii, jaki znajdziemy na stronie banku.

Zastanów się kilka razy przed podjęciem jakiejkolwiek czynności.

Nie instaluj żadnego oprogramowania, nawet jeśli ktoś do tego namawia.

żadnego oprogramowania, nawet jeśli ktoś do tego namawia. Nie podawaj nikomu swojego loginu i hasła do konta bankowego.

do konta bankowego. Kod BLIK przekazuj jedynie zaufanym, znanym nam osobom.