Spis treści: 01 Paryż. Stolica Francji i bogata historia miasta

02 Atrakcje Paryża. Co warto zwiedzić?

03 Zabytki Paryża, które warto zobaczyć

04 Muzea w Paryżu. Te darmowe i te płatne

05 Wycieczka do Paryża. Ile dni potrzeba na zwiedzanie?

06 Jak dotrzeć do Paryża?

07 Ciekawostki o Paryżu

Paryż. Stolica Francji i bogata historia miasta

Paryż to najważniejszy ośrodek na terenie Francji, a zarazem jej stolica. Według statystyk mieszkają tutaj ponad 2 miliony osób. Warto jednak pamiętać, że aglomeracja paryska sięga znacznie dalej niż ścisłe granice miasta. Jeśli liczyć ludność w ten sposób - jego populacja to nawet 12 milionów. To właśnie na Paryżu spoczywa największy akcent polityczny, ekonomiczny czy kulturalny Francji.

Metropolia zajmuje powierzchnię 105 km2. W drugiej połowie XIX wieku postanowiono podzielić ją na 20 dzielnic, a nad każdą z nich pod kątem administracyjnym czuwa wybrany wewnętrznie mer.

Choć dzisiejszy Paryż to miasto ultranowoczesne, ma swoje centrum historyczne - stanowi je wyspa Île de la Cité. Każdego roku tłumy turystów odwiedzają Dzielnicę Łacińską, gdzie stoi słynna Katedra Notre-Dame (wciąż odbudowywana po rozległym pożarze z 2019 roku). Towarzyszy jej jednak szereg innych kościołów gotyckich, jak choćby Sainte-Chapelle.

Uważa się, że Paryż powstał w wyniku przekształcenia się osady celtyckiej zamieszkałej przez plemię Paryzjanów w III w p.n.e. Później miejsce Celtów zajęli Rzymianie. Co ciekawe, przez wiele wieków Paryż pod względem rozwoju i poziomu życia wyprzedzały choćby takie miejscowości jak Bordeaux czy Lyon. W 508 roku z Paryża odeszli Rzymianie, a ich miejsce zajęli Frankowie. Istotne zmiany w mieście zaczęły zachodzić począwszy od XI wieku. To z tego okresu pochodzi większość średniowiecznych zabytków Paryża.

Atrakcje Paryża. Co warto zwiedzić?

Stolica Francji to, poza kolebką historii, centrum licznych atrakcji turystycznych. Pozwalają one nie tylko zachwycać się zabytkami, ale także poczuć prawdziwą atmosferę miasta. Oto kilka propozycji, które warto umieścić na liście, jeśli przed tobą kilkudniowy pobyt w Paryżu.

Zdjęcie Wieża Eiffla to symbol Paryża. / 123RF/PICSEL

Wieża Eiffla

Nieważne, czy zdecydujesz się wjechać na górę, czy pozostaniesz przy spacerze pod wieżą - to obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto chce zrozumieć fenomen tego miasta. Paryżanie pieszczotliwie określają Wieżę Eiffla "Żelazną Damą". Dziś stanowi ona najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny symbol Paryża. Stanęła tam w 1889 roku. Miała wówczas uświetnić zorganizowaną w mieście Paryską Wystawę Światową.

Wieża wznosi się na wysokość 300 m, a na górę można dostać się schodami lub wygodniej - windą. Ci, którzy pokusili się o zakup biletu wstępu, mogą podziwiać ze szczytu niezapomnianą panoramę Paryża.

Zdjęcie Mona Lisa w paryskim Luwrze. / THOMAS COEX/AFP/East News / East News

Muzeum w Luwrze

Do najsłynniejszego i jednego z największych muzeów na świecie powinien zajrzeć nie tylko miłośnik sztuki. Kolekcja muzeum zawiera ponad 350 tysięcy eksponatów z różnych epok, w tym tak słynne dzieła jak "Mona Lisa" czy "Madonna wśród skał" pędzla Leonarda Da Vinci, a także posągi Nike z Samotraki i Wenus z Milo. Przyjrzenie się tym dziełom na własne oczy to nie lada gratka. Muzeum zostało urządzone w obszernym kompleksie pałacowym, który został podarowany środowisku artystycznemu Paryża, gdy król Ludwik XIV przeprowadził się do Wersalu.

Luwr jest rozpoznawalny nie tylko dzięki charakterystycznej renesansowej architekturze, ale także szklanej piramidzie stanowiącej główne wejście do obiektu.

Centrum Pompidou

To paryska atrakcja zupełnie "z innej beczki". Stolica Francji uchodzi za centrum sztuki - również współczesnej. Dowodem na to jest gmach Pompidou, w którego wnętrzu mieszczą się dzieła najwybitniejszych przedstawicieli współczesnych nurtów artystycznych, np. abstrakcjonizmu czy ekspresjonizmu. Swoje miejsce znaleźli tu choćby Wassily Kandinsky, Andy Warhol czy Paul Jackson Pollock.

Uwagę przyciąga już sama, bardzo oryginalna, fasada budynku - przez całą jej długość biegną rozmaitych kolorów rury.

Zdjęcie Wiatrak Moulin Rouge. / DIMITAR DILKOFF / AFP

Moulin Rouge i dzielnica Montmartre

Rejonem Paryża, w którym artystyczny klimat miasta wybrzmiewa najmocniej, jest Montmartre. Pełno tu wąskich, krętych uliczek i zaułków, kameralnych kafejek czy starych kamienic pamiętających czasy dawnej bohemy artystycznej. To tutaj mieści się słynny kabaret Moulin Rouge - łatwo rozpoznać jego siedzibę po charakterystycznym czerwonym wiatraku na fasadzie.

Pola Elizejskie

To najbardziej reprezentacyjne miejsce na mapie Paryża w formie rozległej alei ciągnącej się od Placu Zgody (Place de la Concorde) aż do Łuku Triumfalnego. Sklepy mają tutaj najbardziej znani projektanci mody, a ceny w luksusowych kawiarniach i restauracjach robią wrażenie. Pola Elizejskie są co roku prezentowane w telewizyjnych relacjach z obchodzonego hucznie święta zdobycia Bastylii - wydarzenia, które rozpoczęło rewolucję francuską. Miało to miejsce 4 lipca 1789 roku.

Zabytki Paryża, które warto zobaczyć

Pora wymienić obiekty i miejsca na terenie Paryża, które tchną dawną historią Francji i symbolizują jej wielkość. Jeśli chcesz zanurzyć się w przeszłości metropolii choć na chwilę, podczas zwiedzania weź pod uwagę kilka z poniższych punktów.

Sainte-Chapelle

W dosłownym tłumaczeniu Sainte-Chapelle to "święta kaplica". Stanowi architektoniczny wyraz wyobraźni średniowiecznych rzemieślników. Kaplica przetrwała burzliwy okres rewolucji francuskiej niemal bez szwanku. Obiekt stanowił prywatną kaplicę królewską, do której wstęp mieli władcy i członkowie ich rodziny oraz dwór. Dziś Sainte-Chapelle kojarzy się przede wszystkim z malowniczymi witrażami.

Zdjęcie Łuk Triumfalny w Paryżu. / 123RF/PICSEL

Łuk Triumfalny

Poza Wieżą Eiffla, Łuk Triumfalny to najbardziej rozpoznawalny obiekt w Paryżu. Budowla stanęła na placu Charles-de-Gaulle w 1836 roku, a jej pomysłodawcą był cesarz Napoleon Bonaparte. Potężny łuk miał być hołdem dla francuskich triumfów wojennych i został zbudowany na wzór tradycji rzymskiej. Ciekawostką jest fakt, że na ścianach Łuku Triumfalnego można odnaleźć także polskie nazwiska. Bilet upoważnia do wejścia na taras na szczycie obiektu i zwiedzenia wystawy w jego wnętrzu.

Zdjęcie Bazylika Sacre-Coeur na wzgórzu Montmartre w Paryżu. / 123RF/PICSEL

Bazylika Sacre Coeur

Budowa tej malowniczej świątyni rozpoczęła się w 1876 roku i trwała przez ponad 40 lat. Bazylika poświęcona Sercu Jezusowemu miał stanowić wyraz wdzięczności dwóch jego pomysłodawców - Alexandre Legentila i Huberta Rohault de Fleury’ego - za ocalenie miasta podczas oblężenia Niemców po wojnie z Prusami pod koniec XIX wieku. Choć kościół budzi liczne kontrowersje, niewątpliwie jego bryła jest silnie związana z wizerunkiem miasta.

Obiekt stanowi połączenie architektury romańskiej z bizantyjską - nie przypomina raczej tradycyjnych, rzymskich świątyń. Sacre Coeur zaprojektowano na planie greckiego krzyża, a największe wrażenie robią cztery potężne kopuły.

Warto tu zajrzeć nie tylko ze względu na historyczno-sakralną wartość bazyliki, ale także dla wspaniałych widoków. Z tarasu poniżej rozciąga się bowiem kolejna, niezapomniana panorama Paryża.

Cmentarz Pere-Lachaise

O tej paryskiej nekropolii słyszał chyba każdy. Na jej terenie już same nagrobki stanowią kwintesencję małej architektury cmentarnej najwyższej próby. Na Pere-Lachaise spoczęły tak znane osobistości jak Edith Piaf, Molier czy Jim Morrison. Nie brakuje także polskich akcentów. Podczas pobytu w Paryżu warto odwiedzić tutaj grób Fryderyka Chopina.

Zdjęcie Katedra Notre-Dame w Paryżu. / 123RF/PICSEL

Katedra Notre-Dame

Katedra Notre-Dame jest usytuowana na wyspie Île de la Cité w sercu Paryża. Pozostaje symbolem francuskiej kultury i duchowości. To arcydzieło gotyckiej architektury, wzniesione między XII a XIV wiekiem. Znana z imponujących witraży, rzeźb i gargulców, przyciąga miliony turystów rocznie.

W 2019 roku doznała poważnych zniszczeń wskutek pożaru, który uszkodził dach i iglicę. Obecnie trwa intensywna odbudowa katedry Notre-Dame, mająca na celu przywrócenie jej dawnej świetności.

Muzea w Paryżu. Te darmowe i te płatne

O Musée du Louvre była już mowa, jednak to nie jedyny obiekt muzealny w stolicy Francji. Równie okazałe kolekcje dzieł sztuki można podziwiać w pobliskim Musée d’Orsay. Inne paryskie muzea, do których warto zajrzeć, to choćby:

Musée de l’Orangerie,

Musée Picasso,

Musée Eugène-Delacroix,

Panthéon,

Musée Nissim de Camondo.

To oczywiście tylko niektóre z pozycji z muzealnej listy. Co ważne, osoby poniżej 26. roku życia mogą skorzystać z pełnej oferty obiektów muzealnych całkowicie bezpłatnie - za okazaniem dowodu osobistego. Z kolei muzea dostępne za darmo bez żadnych wiekowych ograniczeń, to m.in.:

Arènes de Lutèce,

Mémorial de la Shoah,

Musée-Librairie du Compagnonnage,

Musée Curie (Institut du radium),

Musée national de l’Air et de l’Espace,

Musée du Parfum Fragonard,

Le Plateau - Centre d’art contemporain.

W niektórych obiektach bezpłatnie dostępna jest wyłącznie wystawa stała, a za wejście na ekspozycje tymczasowe należy uiścić opłatę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach www poszczególnych muzeów.

Wycieczka do Paryża. Ile dni potrzeba na zwiedzanie?

Aby zakosztować przynajmniej ułamka paryskiego ducha, na zwiedzanie miasta należy przeznaczyć przynajmniej cztery dni. Oczywiście Paryż na weekend to również doskonała opcja, jednak musisz liczyć się z tym, że lista miejsc do obejrzenia znacznie się skurczy. W takim przypadku lepiej zrezygnować z wnętrz muzealnych, a skupić się na największych symbolach francuskiej stolicy.

Jak dotrzeć do Paryża?

Najszybszym i najwygodniejszym środkiem transportu będzie samolot. Z Polski do Paryża dolecisz z Warszawy, Krakowa, ale także Poznania czy Gdańska - również tanimi liniami lotniczymi. Jeśli twój wyjazd ma charakter budżetowy, najlepiej wybrać połączenie do Beauvais-Tille. Port obsługuje wyłącznie przewoźników oferujących tanie loty, ale wylądowanie na nim wiąże się z dłuższym dojazdem do miasta. Podróż taksówką czy busem zajmie ok. 1,5 godziny, a do pokonania jest ponad 60 kilometrów.

O wiele szybciej znajdziesz się w centrum miasta, jeśli wylądujesz na lotnisku Charlesa de Gaulle'a. Stąd wyruszysz we właściwą podróż specjalnym pociągiem, który zatrzymuje się na przystankach nawet w centralnej części Paryża.

Ciekawostki o Paryżu

Warto przyjrzeć się stolicy Francji z lotu ptaka ze względu na intrygujący układ ulic - widać go zresztą także ze szczytu Łuku Triumfalnego. Najważniejsze arterie miasta rozpoczynają się w centrum w sposób gwiaździsty rozchodzą się w różne strony. Świadczy to o tym, że Paryż jest miastem o charakterze koncentrycznym. Ta zasada dotyczy także numeracji dzielnic, scalonej z ruchem wskazówek zegara. Paryż skrywa także szereg innych ciekawostek. Jedną z nich są losy Wieży Eiffla. Dziś nie można sobie wyobrazić bez niej Paryża, jednak w założeniu budowla miała zostać rozebrana po 20 latach.

Chcesz zobaczyć to wszystko na własne oczy? Zacznij śledzić połączenia lotnicze i pakować plecak. Paryż zachwyci cię różnorodnością, a przy tym klasą i wdziękiem.