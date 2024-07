Spis treści: 01 Jak technologia wspiera ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu?

02 Gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024? 3800 godzin transmisji

03 AI na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dosłownie wszędzie

04 AI a bezpieczeństwo podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

05 Lato i upały w Paryżu. Technologia dla sportowców

06 Digital twins, czyli cyfrowe bliźniaki. Pomogą organizatorom, fanom i sportowcom

Jak technologia wspiera ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu?

Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu, flota łodzi przepłynie przez Sekwanę wraz ze sportowcami, tworząc spektakularne widowisko. W tym celu anteny sieci 5G zostały rozmieszczane na strategicznych punktach i mostach na całej rzece, aby stacje nadawcze mogły przechwytywać transmisje i przekazywać ją widzom przed telewizorami.

Samsung Electronics Co., Ltd., światowy partner olimpijski i paraolimpijski, wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) oraz Olympic Broadcasting Services (OBS), zrewolucjonizuje transmisje z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024, instalując ponad 200 smartfonów Galaxy S24 Ultra na dziobach i bokach każdej z 85 łodzi sportowców podczas ceremonii otwarcia.

W ten sposób telewidzowie zyskają intymne spojrzenie na reakcje sportowców podczas tej jedynej w swoim rodzaju podróży. Wysokiej jakości nagrania HDR wykonane urządzeniami Galaxy S24 Ultra będą udostępniane i strumieniowane za pośrednictwem prywatnej sieci 5G, wspieranej przez Orange, oficjalnego dostawcę sieci mobilnej na Igrzyska w Paryżu.

Orange zainstalował ponad tuzin anten 5G wzdłuż Sekwany, tworząc pierwszą w historii samodzielną sieć 5G we Francji. Firma zastosuje tę samą technologię podczas zawodów żeglarskich w Marsylii, instalując Galaxy S24 Ultra na każdej łodzi wyścigowej, co pozwoli fanom doświadczyć emocji związanych z wyścigiem razem z ich ulubionymi olimpijczykami i naprawdę zanurzyć się w akcji. Samsung wykorzysta również funkcje optycznej stabilizacji obrazu (OIS) Galaxy S24 Ultra, aby zagwarantować wysoką jakość nagrań w różnych warunkach pogodowych i wodnych.

Oprócz tego w kwietniu 2024 Samsung uczcił odliczanie do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, otwierając w stolicy Francji na kultowej Avenue des Champs-Élysées innowacyjną wystawę swojej marki. Odwiedzający mogą doświadczyć najnowocześniejszych technologii mobilnych Samsunga, poznać jego partnerstwo z Igrzyskami Olimpijskimi oraz zaangażować się w różnorodne interaktywne działania związane z Olimpiadą. Przestrzeń została zaprojektowana przez francuskiego architekta Jeana Nouvela, którego wcześniejsze projekty obejmują m.in. Luwr Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Torre Agbar w Barcelonie oraz Institut du Monde Arabe w Paryżu.

Gdzie oglądać Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024? 3800 godzin transmisji

Całkowity czas trwania różnych zawodów olimpijskich wyniesie około 3800 godzin. Zaplanowano 329 konkurencji w 32 dyscyplinach. Olympic Broadcasting Service, który jest odpowiedzialny za produkcję i zarządzanie treściami medialnymi dla Olimpiady, planuje przekształcić zebrane materiały w ponad 11 000 godzin treści - mieszankę relacji na żywo, materiałów zza kulis, narracyjnych analiz i skrótów.

NBC, główny nadawca Igrzysk w USA, wprowadza nowe opcje oglądania na swojej platformie streamingowej Peacock, w tym możliwość transmisji na żywo niemal wszystkich wydarzeń z Olimpiady i Paraolimpiady, która rozpocznie się 28 sierpnia. Platforma umożliwi użytkownikom personalizację relacji, sortowanie według sportu, zawodnika lub kraju oraz tworzenie własnych harmonogramów oglądania. Pozwali także na oglądanie do czterech wydarzeń na żywo na jednym ekranie.

Google będzie na żywo pokazywać wyniki, ceremonie wręczenia medali i najważniejsze momenty w wynikach wyszukiwania oraz odpowiedziach swojego Asystenta. TikTok utworzył specjalne centrum olimpijskie, a konto @olympics publikuje filmy z treningów i zdjęcia akcji dla swoich 8,2 mln obserwujących.

Do transmisji będą wykorzystywane różne technologie:

ultra HD i HDR : ultrawysoka rozdzielczość z szerokim zakresem dynamicznym;





: ultrawysoka rozdzielczość z szerokim zakresem dynamicznym; różne formaty wideo : pionowe wideo na telefony, wideo 8K oraz ujęcia 360 stopni dla immersyjnego doświadczenia;





: pionowe wideo na telefony, wideo oraz ujęcia 360 stopni dla immersyjnego doświadczenia; zaawansowane kamery : więcej systemów wielokamerowych do ujęć z różnych kątów i powtórek w super slow motion;





: więcej systemów wielokamerowych do ujęć z różnych kątów i powtórek w super slow motion; AI i chmura : sztuczna inteligencja i technologie chmurowe przyspieszające przetwarzanie złożonych ujęć, umożliwiające np. powtórki 360 stopni na żywo;





: sztuczna inteligencja i technologie chmurowe przyspieszające przetwarzanie złożonych ujęć, umożliwiające np. powtórki 360 stopni na żywo; dźwięk 5.1.4: nagrania dźwięku mają na celu zapewnienie immersyjnych wrażeń audio z obiektów sportowych i wywiadów ze sportowcami.

W Polsce 3,8 tys. godzin transmisji będzie dostępne na platformie streamingowej Max, która zaoferuje funkcje takie jak śledzenie polskiego zespołu/sportowca, alerty medalowe, możliwość cofnięcia do startu rywalizacji i przełączanie transmisji między zawodami.

Grupa Polsat Plus i Warner Bros Discovery w Polsce nawiązały współpracę, dzięki której abonenci Polsat Box i użytkownicy Polsat Box Go otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp do 8 okazjonalnych kanałów Eurosport (7 w jakości HD i 1 w jakości 4K) poświęconych Letnim Igrzyskom Olimpijskim. Warner Bros Discovery wysyła na igrzyska 700 osób, a w obsługę zaangażowanych będzie łącznie 3 tys. osób. Zaplanowano 3,8 tys. godzin transmisji, z czego przynajmniej 1,8 tys. w języku polskim.

Abonenci Polsat Box i użytkownicy Polsat Box Go, posiadający kanały Eurosport 1 i/lub Eurosport 2, otrzymają dostęp do ponad 830 godzin transmisji. Oferta obejmuje transmisje z wielu dyscyplin, w tym 150 godzin tenisa, 75 godzin piłki nożnej, 105 godzin koszykówki, 123 godziny piłki ręcznej, 130 godzin siatkówki, 150 godzin sportów walki oraz 90 godzin gimnastyki i sportów wodnych.

Ponad 200 godzin relacji z igrzysk będzie dostępnych w jakości 4K, w tym z ceremonii otwarcia i zamknięcia, lekkoatletyki, siatkówki, pływania, kolarstwa, judo, gimnastyki artystycznej i innych sportów. W gronie komentatorów znajdą się znane postacie z Eurosportu, Polsatu i Viaplay, a ekspertami będą m.in. Agnieszka Radwańska i Robert Korzeniowski. Studio Eurosportu będzie zlokalizowane na dachu hotelu obok Łuku Triumfalnego.

Grupa Polsat Plus i sieć Plus są sponsorami Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Olimpijskiej Reprezentacji Polski, wspierając sportowców w przygotowaniach do igrzysk w Paryżu 2024 i Mediolan-Cortina 2026.

AI na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Dosłownie wszędzie

Podczas letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu będziemy świadkami zderzenia się tradycyjnej rywalizacji sportowej z szybko rozwijającym się sektorem sztucznej inteligencji (AI). Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) uruchomił strategię "The Olympic AI Agenda", która ma na celu wspieranie sportowców za pomocą AI, ale nie zastępowanie ich osiągnięć, co wyraźniej podkreślił Prezydent MKOl, Thomas Bach.

Jednym z kluczowych elementów strategii jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa sportowców. Sztuczna inteligencja będzie monitorować media społecznościowe sportowców podczas Igrzysk w Paryżu 2024, usuwając nienawistne komentarze, aby chronić sportowców przed przemocą online. "Popularni sportowcy, zwłaszcza, spotykają się z dużą krytyką, jeśli ich występ w danym dniu nie spełnia oczekiwań," powiedziała Sarah Walker, srebrna medalistka olimpijska w BMX i członkini Grupy Roboczej ds. AI.

MKOl już teraz wykorzystuje AI do identyfikacji talentów sportowych na całym świecie, zapewniając im równe szanse niezależnie od rasy i statusu ekonomicznego. Intel i Samsung wdrożyli system identyfikacji talentów oparty na AI, który uczestnicy mogą przetestować na Stade de France. Dzięki tej technologii, uczestnicy mogą wykonywać różne ćwiczenia sportowe, a następnie otrzymywać sugestie dotyczące dyscypliny olimpijskiej, którą powinni uprawiać.

Natomiast Amerykańska sieć telewizyjna NBC wprowadziła narzędzie Your Daily Olympic Recap, które wykorzystuje klon głosu znanego komentatora sportowego Ala Michaelsa. Narzędzie to zawiera narrację AI odtwarzającą głos Michaelsa, przeszkoloną na podstawie jego wcześniejszych wystąpień w NBC. Dzięki temu widzowie będą mogli cieszyć się spersonalizowanymi podsumowaniami wydarzeń olimpijskich, dostosowanymi do ich preferencji.

W czasie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 Intel wprowadzi wiele innowacyjnych technologii dla fanów, organizatorów, sportowców i widzów na całym świecie. Jednym z najbardziej ekscytujących projektów Intela jest stworzenie unikalnego, immersyjnego doświadczenia AI dla fanów sportu. Dzięki wykorzystaniu akceleratorów Intel® Gaudi®, procesorów Intel® Xeon® oraz technologii Intel OpenVINO™, Intel umożliwi fanom przeżycie podróży stania się olimpijczykiem. Technologia analizuje ćwiczenia sportowe i dopasowuje profil uczestnika do odpowiedniej dyscypliny olimpijskiej, oferując niezapomniane wrażenia.

Intel wspiera również Olympic Broadcasting Services (OBS) w automatycznym generowaniu najważniejszych momentów z Igrzysk. Dzięki platformie Intel® Geti™, OBS będzie mogło szybko tworzyć i dystrybuować spersonalizowane treści, co zwiększy efektywność produkcji i montażu. Ponadto po raz pierwszy w historii Igrzysk Olimpijskich, procesory Intel Xeon będą wykorzystywane do transmisji na żywo w rozdzielczości 8K. Technologia ta zapewni widzom najwyższą jakość transmisji z niskim opóźnieniem, torując drogę dla przyszłych transmisji sportowych.

AI a bezpieczeństwo podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Globalna scena olimpijska i międzynarodowe tłumy stwarzają zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa, do tego stopnia, że w ostatnich latach władze i krytycy nazywają Olimpiadę "największą operacją bezpieczeństwa poza wojną". Dlatego w Paryżu wdrożone zostały zaawansowane systemy sztucznej inteligencji, które będą monitorować wydarzenia przed, w trakcie i po Igrzyskach.

Francja, współpracując z Videtics i Orange Business, wykorzystuje najnowsze technologie nadzoru, w tym eksperymentalny monitoring wideo AI. W tym celu zmieniono prawo, wprowadzając kontrowersyjne przepisy, które pozwalają na szeroko zakrojoną inwigilację. Plan obejmuje również tradycyjne metody nadzoru, takie jak podsłuchy i zbieranie danych geolokalizacyjnych. Systemy monitoringu będą wykrywały zmiany w tłumie, porzucone przedmioty, obecność broni i inne zdarzenia, a następnie informowały personel bezpieczeństwa.

Nowe przepisy czynią Francję pierwszym krajem w UE, który legalizuje tak szeroko zakrojoną inwigilację wspieraną przez AI. Organizacje praw obywatelskich zwracają uwagę, że systemy te będą gromadzić i analizować cechy fizjologiczne i zachowania ludzi, co jest sprzeczne z przepisami General Data Protection Regulation (GDPR), dotyczącymi ochrony danych biometrycznych.

Lato i upały w Paryżu. Technologia dla sportowców

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu stanowią dodatkowe wyzwanie dla sportowców, którzy będą musieli stawić czoła wysokim temperaturom panującym podczas europejskiego lata. Z aktualnych informacji wynika, że tegoroczne lato jest jeszcze gorętsze niż poprzednie, a to może wpłynąć na wyniki sportowców.

Organizatorzy zobowiązali się do przeprowadzenia najbardziej ekologicznych Igrzysk w historii, dlatego nie przewidzieli klimatyzacji w pokojach sportowców. W związku z tym sportowcy będą musieli zwracać większą uwagę na regulację temperatury ciała podczas treningów, regeneracji i rywalizacji.

Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które może pomóc sportowcom w walce z upałem, jest CoolMitt - urządzenie wynalezione przez Craiga Hellera, profesora biologii na Uniwersytecie Stanforda, które działa jak rękawica, pomagając odprowadzać ciepło z ciała sportowca. Wewnątrz rękawicy dłoń spoczywa na podkładce przepływowej ustawionej na 10-12 stopni Celsjusza.

CoolMitt chłodzi krew, która wraca do serca i mięśni, zapobiegając przegrzewaniu się organizmu i umożliwiając większą objętość pracy. Urządzenie jest zaprojektowane do użycia podczas przerw w zawodach, między seriami i powtórzeniami na siłowni lub podczas krótkich przerw w treningu czy zawodach.

Tyler Friedrich, dyrektor ds. wydajności sportowej na Uniwersytecie Stanforda, podkreśla znaczenie regulacji ciepła dla osiągania wysokich wyników. "Wiemy, że jeśli się przegrzewamy, nie będziemy w stanie osiągać wyników, których oczekujemy, lub które powinniśmy osiągnąć," mówi Friedrich. Choć sportowcy często korzystają z lodowych kąpieli i zimnych ręczników, nie zawsze są one skuteczne. Friedrich zauważył, że CoolMitt zrobił różnicę. "Sportowcy zauważają, że na końcu gry czują się tak samo naładowani energią, jak na jej początku," dodaje.

Digital twins, czyli cyfrowe bliźniaki. Pomogą organizatorom, fanom i sportowcom

W czasie tegorocznych Letnich Igrzysk w Paryżu wykorzystywane będą także cyfrowe bliźniaki, umożliwiające tworzenie szczegółowych symulacji obiektów. Dzięki temu organizatorzy mogą optymalizować logistykę i nadzór wydarzeń. To rozwiązanie obejmuje m.in. rozmieszczenie miejsc siedzących czy trasy ewakuacyjne.

Cyfrowe repliki obiektów dostarczają danych i analiz w czasie rzeczywistym, pomagając w monitorowaniu wydajności różnych systemów i infrastruktury. W ten sposób wszelkie ewentualne problemy mogą być szybko zidentyfikowane i rozwiązane. Ułatwia to również lepszą współpracę między różnymi interesariuszami, w tym komitetem organizacyjnym, zespołami transmisyjnymi, międzynarodowymi federacjami i dostawcami. Wszystkie strony mogą uzyskać dostęp do tego samego modelu wirtualnego, co zmniejsza potrzebę fizycznych wizyt na miejscu i obniża emisje.

Widzom cyfrowe bliźniaki mogą oferować immersyjne doświadczenia, takie jak wirtualne wycieczki po obiektach i interaktywny podgląd miejsc siedzących. Technologia ta może również pomóc w sprzedaży pakietów hospitality, zapewniając realistyczny widok na apartamenty i inne udogodnienia.

Dzięki zmniejszeniu potrzeby fizycznych wizyt na miejscu i optymalizacji wykorzystania zasobów, cyfrowe bliźniaki przyczyniają się do niższego śladu węglowego wydarzenia. Jest to zgodne z celami zrównoważonego rozwoju Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024. Cyfrowe bliźniaki są również wykorzystywane do poprawy wydajności sportowców. Pływacy mogą używać ich do analizy swoich ruchów i optymalizacji technik dla lepszych wyników.

