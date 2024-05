Unia Europejska jako pierwsza na świecie ogłasza przepisy dla AI

Sztuczna inteligencja to nie tylko ogrom możliwości, które wnosi AI. Tego typu technologie stwarzają również pewne niebezpieczeństwa. Dlatego tak ważne są stosowne przepisy, które umożliwią kontrolę. Takiego zadania podjęła się Unia Europejska i w końcu możemy zapoznać się z pierwszymi efektami prac Rady UE.

Rada UE stworzyła ustawę o sztucznej inteligencji

Rada Unii Europejskiej ogłosiła (jako pierwsza na świecie) ustawę związaną ze sztuczną inteligencją. Jest to Akt AI, który okrzyknięto przełomowym. Co ciekawe wynika to nie tylko z faktu wybicia się z podobnym pomysłem z szeregu przed innymi regionami świata. Stosowne przepisy zakładają podział technologii na cztery grupy i są to:

oprogramowanie wysokiego ryzyka

technologie ograniczonego wpływu

rozwiązania minimalnego wpływu

systemy nieakceptowalne

Było to bardzo ważne założenie, które stworzono z myślą o zagrożeniach. Taki podział powstał nie bez przyczyny. Zakłada on stosowanie różnego rodzaju kar w zależności od potencjalnych szkód, które może wyrządzać sztuczna inteligencja. Ostatnia grupa (systemy nieakceptowalne) będzie na terenie państw członkowskich całkowicie zakazana. Dotyczy to oprogramowania do monitorowania czy szpiegowania ludności lub też wykorzystujące dane wrażliwe. Na to zgody w UE nie ma.

Poszczególne grupy pozwolą klasyfikować zagrożenia ze strony AI

Taki podział pozwoli na odpowiednie przypisanie do danej kategorii różnych rozwiązań. Na przykład popularne czatboty mają być objęte zestawem przepisów o minimalnym wpływie. Dla kontrastu, technologie umożliwiające pobieranie wizerunków twarzy będą zakazane, ale z pewnymi wyjątkami. Dotyczy to m.in. walki z terroryzmem, na co jednak będzie wymagana zgoda odpowiedniego sądu.

Nowe przepisy ogłoszone przez Radę Unii Europejskiej na dniach zostaną opublikowane na łamach Dziennika Urzędowego UE i po 20 dniach od tego terminu wejdą w życie. Nie oznacza to jednak, że od razu zaczną obowiązywać w krajach członkowskich. To nastąpi dopiero za dwa lata.

Teraz pozostaje czekać na reakcję innych krajów. Unia Europejska w ten sposób wytyczyła pewne standardy, które być może zostaną uznane za międzynarodowe przepisy związane z regulacją technologii opartych na AI.