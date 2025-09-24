Atak na Tuapse rozpoczął się około godziny 19:15 czasu lokalnego, gdy mieszkańcy i pracownicy portu usłyszeli serię eksplozji i odgłosy ostrzału z broni maszynowej. Według relacji świadków, drony nawodne zbliżyły się do brzegu, prowokując rosyjską obronę przeciwlotniczą do intensywnego ostrzału. Pojawiły się filmy, na których uwieczniono przebieg tej akcji. Widać na nich dym unoszący się nad jednym z pirsów po uderzeniu drona oraz ostrzeliwanie drugiego z dział okrętowych.

W efekcie ewakuowano ludność z nadbrzeżnej strefy, a władze lokalne potwierdziły uderzenie w infrastrukturę portową, w tym w rejonie rurociągów naftowych. Wstrzymano do odwołania proces tankowania statków. Ukraińskie drony nawodne stały się kluczowym elementem asymetrycznej wojny na Morzu Czarnym. Te zdalnie sterowane jednostki, wyposażone w materiały wybuchowe, mogą pokonywać setki kilometrów i precyzyjnie atakować cele morskie.

Spektakularny atak morskich dronów na port w Tuapse

W tym przypadku, dron trafił bezpośrednio w strefę dokowania dużych tankowców, co zagrażało bezpieczeństwu eksportu ropy, kluczowemu dla rosyjskiej gospodarki. W szerszym kontekście ataku, równolegle z Tuapse, celem stał się Noworosyjsk, gdzie drony powietrzne i nawodne spowodowały ofiary śmiertelne, dwie osoby zginęły, a sześć zostało rannych. Rosyjskie władze ogłosiły stan wyjątkowy w porcie, zawieszając operacje załadunku ropy, co wpłynęło na globalne rynki energetyczne.

Atak na Tuapse podkreśla rosnącą skuteczność ukraińskiej strategii morskiej, która od początku inwazji w 2022 roku ewoluowała od improwizowanych jednostek do zaawansowanych systemów. Eksperci oceniają, że takie operacje nie tylko niszczą infrastrukturę, ale także zmuszają Rosję do rozmieszczania większych sił obronnych na wybrzeżu. W odpowiedzi rosyjskie ministerstwo obrony zapowiedziało wzmocnienie ochrony portów, choć szczegóły incydentu pozostają w dużej mierze utajnione.

Rosja straciła dostępność co najmniej 16 z 38 głównych rafinerii

Eksperci podają, że uderzenia ukraińskich dronów w rosyjską infrastrukturę naftową ma na celu osłabienie gospodarcze kraju Władimira Putina. To właśnie ze sprzedaży ropy i gazu finansuje on wojnę w Ukrainie, akcje dywersyjne w krajach NATO i prowokacje w przestrzeni powietrznej.

Według najnowszych raportów z września 2025 roku, ukraińskie ataki dronowe spowodowały znaczące uszkodzenia w rosyjskiej infrastrukturze naftowej, co wpłynęło na eksport paliw i zdolność rafinacji. Rosja straciła dostępność co najmniej 16 z 38 głównych rafinerii, co stanowi około 42% całkowitej liczby. Eksperci wskazują, że te straty nie tylko zakłócają dostawy paliw dla rosyjskiej armii, ale także wpływają na globalne rynki energetyczne, zmuszając Rosję do cięcia produkcji ropy.

