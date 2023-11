Spis treści: 01 Poziomica w Google?

02 Google pozwala grać w gry wideo

03 Timer i metronom w Google

04 Google pozwala na rzut kością

05 Ćwiczenia oddechowe z Google

06 Ciekawostki w Google - oto sposób

Poziomica w Google?

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dana powierzchnia jest wystarczająco płaska, sięgnij po poziomicę. Albo smartfon z systemem Android lub iOS. Co ciekawe, nie chodzi tu jednak o aplikację wykorzystującą akcelerometr czy inne czujniki telefonu. Poziomica to bowiem funkcja, którą łatwo znajdziemy w wyszukiwarce Google. Na bank nie mieliście o niej pojęcia.

Jak ją znaleźć? Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy frazę Bubble level. Naszym oczom ukażą się wyniki wyszukiwania, z czego pierwszy będzie pełnił funkcję poziomicy. Narzędzie to wykorzystuje czujniki naszego telefonu i faktycznie pozwala znaleźć poziom odchylenia wyrażany w stopniach. To niezwykle użyteczna funkcja, która może przydać się w najmniej oczekiwanym momencie.

Reklama

Google pozwala grać w gry wideo

Każdemu przyda się czasem chwila przerwy, relaksu i odpoczynku. Jeżeli akurat macie za sobą wykonywanie pomiarów za pomocą poziomicy, to tym bardziej zasłużyliście na chwilę przyjemności. W tym bez wątpienia przydadzą się proste, acz satysfakcjonujące gry wideo. Co mamy do wyboru? Najpierw rzućmy okiem na klasyk z automatów.

Wyszukiwarka Google pozwala nam pograć w Pac-Mana, czyli kultową grę wideo o wyjątkowym stworku pożerającym kulki i uciekającym przed duchami. Wystarczy wpisać hasło Pac-Man w Google i rozpoczniemy rozgrywkę. Do sterowania nie potrzeba wiele, wystarczą nam strzałki.

Jeżeli nie lubicie gier zręcznościowych i wolicie bardziej logiczną rozgrywkę, to również znajdziecie coś dla siebie. W tym wypadku pora na partyjkę Pasjansa. Układanie kart w Google jest proste - przynajmniej jeżeli chodzi o uruchomienie gry. Ta jest dostępna po wpisaniu frazy pasjans, choć sama gra nie należy do prostych. A przynajmniej nie dla mnie, choć tego typu tytuły zawsze sprawiały mi trudność.

Gry wideo dostępne w Google:

Pac-Man

Pasjans

Kółko i krzyżyk

Gra pamięciowa

Snake

Quiz z okazji Dnia Ziemi

Timer i metronom w Google

Wyszukiwarka od Google pozwala na uzyskanie dostępu do wielu świetnych narzędzi, które przydają się w codziennym życiu. Weźmy na przykład timer. To można wykorzystać podczas pracy, ćwiczeń, gotowania i wielu innych. Jest to oczywiście rzec banalna, jednak zawsze warto mieć do niej dostęp.

Podobnie w przypadku metronomu. Domorośli muzycy zdecydowanie docenią narzędzie, dzięki któremu można ćwiczyć granie w równym tempie. Po co kupować sprzęt zajmujący miejsce, skoro metronom w Google jest darmowy i dostępny dla każdego? Do wyboru mamy od 40 do 218 uderzeń na minutę, choć to jedyny parametr, jaki możemy zmieniać.

Instrumentalistów poza metronomem ucieszy również tuner. Ten pozwoli nastroić instrument przy użyciu mikrofonu w naszym laptopie czy telefonie.

Google pozwala na rzut kością

Ciekawe funkcje Google to również te dotyczące gier, zabaw i elementu losowości. Załóżmy, że chcemy się na coś zdecydować, ale nie możemy podjąć decyzji. Zrobić A, czy może B? Kupić, nie kupić, napisać lub nie napisać - to trudne rozterki, z którymi mierzymy się każdego dnia. Jak można ułatwić sobie proces podejmowania decyzji? Wystarczy rzucić monetą. Tak, to jest dostępne w Google. Wystarczy wpisać rzut monetą i oddamy decyzję w ręce losu.

Jeżeli chcemy mieć więcej opcji, możemy użyć do tego celu wirtualnych kości. Rzut kością w Google jest równie prosty, jak wpisanie tej frazy. Do wyboru mamy kilka kości - zależnie od liczby boków - kolejno 4, 6, 8, 10, 12 i 20. Możemy też dodawać modyfikatory, jeżeli akurat rozgrywamy sesję RPG. Brzmi fajnie?

To nie koniec, bo dostępne jest również koło fortuny. Poszczególne pola są ponumerowane od 1 do 6 i kto wie, może przydadzą się podczas jakiejś rozgrywki?

Ćwiczenia oddechowe z Google

Dziś jest to już funkcja dostępna w telefonach i pewnie większości smartwatchy, ale i tak warto o niej wiedzieć. Wpisując w Google frazę ćwiczenie oddechowe naszym oczom ukaże się mini aplikacja, dzięki której w minutę uspokoimy swój oddech i wpłyniemy pozytywnie na pracę organizmu.

To niewiele, a wpływ na nasz dobrostan jest nieoceniony. Warto o tym pamiętać, gdy dotknie nas stresująca sytuacja, lub po prostu będziemy potrzebować chwili oddechu podczas ciężkiego dnia.

Zobacz: Google i dane w Dark Webie

Ciekawostki w Google - oto sposób

Ostatnim interesującym narzędziem jest generator ciekawostek, lub wyszukiwarka interesujących faktów. Wyszukiwarka Google pozwala nam na losowe znajdowanie ciekawych informacji, które przydadzą się, aby zabłysnąć w towarzystwie lub stworzyć świetny quiz.

W tym celu wpisujemy frazę i'm feeling curious, a naszym oczom ukaże się niewielkie okienko z pytaniem i odpowiedzią. Nie ma w tym kategorii - kto był pierwszym królem Anglii, kiedy wynaleziono balon - możemy trafić na absolutnie wszystko. I jest to niezwykle wciągające!