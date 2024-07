PKP Intercity ustanowiło nowy rekord. Chodzi o liczbę pasażerów

Poprzedni rekord dobowy PKP Intercity wynosił 280,5 tys. pasażerów i został ustanowiony 2 czerwca 2024 r. (również w niedzielę). Natomiast 5 maja z usług przewoźnika skorzystało 276,1 tys. podróżnych. Możemy się spodziewać, że w trakcie wakacji zostaną ustanowione kolejne rekordy, bo jest to okres, który sprzyja podróżom. Firma o tym wie i nawet niedawno na trasy wypuściła podwójne składy Pendolino o długości prawie 400 metrów, które są w stanie pomieścić 800 pasażerów.

PKP Intercity idzie po rekord w skali całego roku

Wiemy, że PKP Intercity chce w tym roku ustanowić rekord pasażerów również w skali całego roku. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Do niedawna spółka zakładała, że do końca 2024 r. zbliży się do bariery 75 mln podróżnych. Niedawno prognozy te podwyższono i mówi się o 75-78 mln osób.

Poprzedni rekord został ustanowiony w 2023 r., kiedy to PKP Intercity przewiozło około 68 mln pasażerów. Ten rok pod tym względem dla spółki z pewnością będzie jeszcze lepszy.

Polacy coraz chętniej podróżują pociągami

Rodacy decydują się na podróż pociągami coraz chętniej, co potwierdzają ostatnie dane udostępnione przez Urząd Transportu Kolejowego. Wyniki za maj nie pozostawiają złudzeń i Polacy wręcz pokochali pociągi. Tak wielu pasażerów kolei w jednym miesiącu nie widziano od ponad dekady. Liczba pasażerów sięgnęła blisko 36,7 mln.

PKP Intercity ma w tym swój wielki wkład. W przypadku pracy przewozowej udział przewoźnika w pierwszych pięciu miesiącach 2024 r. wyniósł aż 58 proc. całego rynku w Polsce.