Najpopularniejsza atrakcja Europy

Podróżując często posiłkujemy się aplikacją Google Maps, gdzie znajdziemy nie tylko drogę, ale i różne miejsca w danym mieście. Mogą to być restauracje, bary, punkty usługowe, czy wreszcie atrakcje turystyczne. Czy dany pomnik jest wart odwiedzenia? Może lepszym pomysłem będzie jednak ogród botaniczny, o ile inni go polecają? Recenzje i opinie wystawiane przez użytkowników pozwalają nam stwierdzić, czy dane miejsce faktycznie powinno znaleźć się w naszym planie dnia.

Atrakcje turystyczne na Google Maps dają nam również pewien obraz tego, co w danym mieście jest uznawane za kultowe. To oczywiste, że miejsce z kilkunastoma opiniami będzie czymś innym, niż klasyk, który został odwiedzony kilkadziesiąt milionów razy. Swoją drogą czy wiecie, jaka jest najpopularniejsza atrakcja w Europie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie oceny z aplikacji, to czeka nas wycieczka do Włoch.

Najbardziej kultowa fontanna świata

A konkretniej do stolicy, czyli Rzymu. Korzystając z okazji jaką był wyjazd na wydarzenie w stolicy Włoch, nie mogłem oprzeć się pokusie sprawdzenia, jak dziś prezentuje się największa atrakcja Europy. Chodzi oczywiście o kultową Fontannę di Trevi, która może pochwalić się absolutnie największą liczbą ocen w Google spośród wszystkich europejskich miejsc tego rodzaju. Obecnie licznik recenzji wskazuje na 420 411 opinii. To więcej niż Koloseum (401 235) czy Wieża Eiffla (395 355).

Zdjęcie Fontann di Trevi. / Dawid Szafraniak / archiwum prywatne

To dość zaskakujące - przynajmniej dla mnie. Mowa przecież o pięknej, lecz jednak fontannie - tej udało się zdetronizować starożytny stadion, a nawet jedyną w swoim rodzaju wieżę w centrum Paryża, jakże przecież popularnego miasta. Co stoi za popularnością di Trevi i dlaczego każdego dnia odwiedza ją aż tylu turystów?

Ikona kultury i popkultury

Chociaż dziś Fontanna di Trevi prezentuje się niezwykle okazale i niemalże nienaruszenie, to swoje początki miała jeszcze w czasach starożytnych. Wówczas nie była to jednak atrakcja turystyczna, lecz bardzo ważny element rzymskiego społeczeństwa. Znajdująca się w centrum miasta budowla posiadała połączenie z akweduktem Aqua Virgo, dzięki czemu woda była dostarczana mieszkańcom. Dziś fontanna również posiada takie połączenie z Aqua Vergine, jednak nie ma mowy o spożywaniu wody, gdyż ta nie nadaje się już do picia z uwagi na wiele procesów, którym zostaje poddawana.

Kluczowym elementem w historii dzisiejszej Fontanny di Trevi jest XV wiek, a konkretniej 1435 roku. To wówczas zdecydowano o budowie nowej fontanny. Za autora projektu uznajemy dziś Leona Battiste Albertiego. Później, bo w 1640 roku miało dojść do przebudowy z decyzji papieża Urbana VIII - ta nie doszła jednak do skutku. Następnym pomysłem było stworzenie nowej fontanny, już w 1732 roku. Wówczas papież Klemens XII ogłosił konkurs na wykonanie prac, a zadanie to przypadło Niccolo Salviemu.

Choć autor nie dożył końca prac, to ich efekt możemy podziwiać do dziś i nie bez powodu jest uznawany za istne dzieło sztuki. Dla wielu osób to największa i najpiękniejsza perła baroku, jaką tylko da się zobaczyć na własne oczy. Nic dziwnego zatem, że fotnanna stała się swego rodzaju gwiazdą kina. Zaobserwować możemy ją m.in. w filmie Słodkie Życie.

Co się dzieje z monetami z Fontanny di Trevi?

Jedną z dodatkowych atrakcji w tym miejscu jest wrzucanie monet do fontanny. To popularny zwyczaj w wielu atrakcjach, jednak w przypadku di Trevi mowa o prawdziwej klasyce. Jak głosi legenda z filmu "Trzy Monety w Fontannie", właśnie trzy razy powinniśmy wrzucić tam monetę. Pierwsza ma zagwarantować nam powrót do Rzymu, druga sprawić, że zakochamy się w Rzymiance lub Rzymianinie, a trzecia odpowiadać będzie za szczęśliwy ślub.

Wiele osób bierze sobie to do serca, bo każdego dnia do fontanny trafia nawet kilka tysięcy euro. Co dzieje się z tymi pieniędzmi? Każdej nocy fontanna jest czyszczona, aby kolejnego dnia móc na nowo gościć turystów. Pieniądze są przekazywane organizacji charytatywnej, w związku z czym nie są to monety wyrzucone w błoto.

Kiedy odwiedzić Fontannę di Trevi?

W ciągu dnia, nawet podczas mocnych upałów, pod fontanną napotkamy tłumy turystów. Oczywiście najwięcej jest ich wiosną i latem, jednak również w pozostałych okresach przyjezdnych nie brakuje. Lokalizacja fontanny temu sprzyja, bo znajduje się w centrum, skąd blisko jest do innych ciekawych miejsc.

Zdjęcie Fontanna di Trevi. / Dawid Szafraniak / archiwum prywatne

Co jednak istotne, nawet wczesne godziny rano nie gwarantują nam braku tłumów. Wybrałem się w okolice atrakcji około 6 nad ranem, gdy ulice w większości świeciły jeszcze pustkami, poza okazjonalnymi osobami podróżującymi do pracy. To nie tyczyło się di Trevi, gdzie nadal można było spotkać tłumy. Mniejsze, ale nadal niegwarantujące nam obcowania z barokiem 1 na 1. Cóż, taki urok najpopularniejszej atrakcji na naszym kontynencie.