Zmiana w doręczeniach

Wraz z początkiem lipca, bo już od 1. dnia nowego miesiąca w życie wejdzie duża zmiana w postępowaniach komorniczych. Chodzi o sposób, w jaki komornicy dostarczają dłużnikom pisma dotyczące postępowań. Do tej pory metoda była tylko jedna - stosowny dokument należało wysłać listem poleconym. To się jednak zmieni.

Od poniedziałku 1 lipca komornicza korespondencja będzie mogła zostać wysłana przy pomocy e-doręczenia. Jest to znacznie wygodniejsza, szybsza i tańsza metoda od tradycyjnego listu poleconego. Chociaż nowy sposób dostarczania pism nie będzie obowiązkowy, to stanowi bardzo ciekawą i korzystną alternatywę dla wszystkich stron.

E-doręczenie, czyli taniej i lepiej

Dużą zaletą omawianej zmiany jest uniknięcie wielu pomyłek czy problemów, które mogły występować podczas wysyłania pisma listem w tradycyjny sposób. Wówczas mogło przecież dojść do dostarczenia go pod zły adres, zostawienia awizo i wielu innych komplikacji. W przypadku e-doręczenia taka sytuacja nie wystąpi, a komornik może mieć pewność, że komornicze pismo trafi do adresata.

Nie da się też ukryć faktu, że sporą zaletą jest niższy koszt. Do tej pory wysyłanie listu poleconego kosztowało 11,80 zł. Kwota ta nierzadko spadała na barki wierzyciela, choć zgodnie z prawem ponosić ją powinien dłużnik. Teraz w przypadku e-doręczenia będzie taniej, a wysłanie takiego dokumentu w nowy sposób kosztować będzie 5,41 zł. To spora różnica.

Ogromna kwota w skali roku

Warto zaznaczyć, że oszczędność dotyczyć będzie wszystkich stron, ale to nie ma większego znaczenia. Istotny jest bowiem koszt całościowy. Według szacunków ekspertów, w skali roku zaoszczędzonych zostanie około 100 milionów złotych. A wszystko tylko przez sposób doręczania pisma przez komornika. Jak widać efekt skali ma kolosalne znaczenie.