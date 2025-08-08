Już nie trzeba iść po nowy paszport do urzędu. Pierwszy taki punkt w Polsce
Wrocławskie lotnisko jest pierwszym w kraju, na którym można wyrobić pełnoprawny paszport biometryczny. To efekt rozbudowy działającego tu punktu paszportowego, który dotąd wydawał wyłącznie dokumenty tymczasowe. Dzięki doposażeniu i rozszerzeniu usług, Dolnośląski Urząd Wojewódzki uruchomił w tym miejscu pierwszy w Polsce lotniskowy punkt paszportowy z pełną obsługą biometryczną.
Od teraz podróżni mogą na wrocławskim lotnisku złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport biometryczny. Czas oczekiwania na dokument wynosi 6-7 dni roboczych. Na miejscu można wykonać też zdjęcie.
- To pierwszy w Polsce punkt lotniskowy, w którym można wyrobić pełnoprawny paszport biometryczny - podkreśla Anna Żabska, wojewoda dolnośląska.
Punkt działa w strefie ogólnodostępnej terminala, blisko informacji lotniskowej więc nikt nie będzie miał problemu z jego znalezieniem
Ministerialne punkty wydające paszporty tymczasowe działają już w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu, gdzie do tej pory wydano łącznie ponad 34 tys. dokumentów.
Teraz Wrocław, dzięki rozbudowie i doposażeniu punktu MSWiA, wprowadza obsługę paszportów biometrycznych, oferując podróżnym jeszcze większą elastyczność - zarówno w planowanych podróżach, jak i w sytuacjach nagłych.