Już nie trzeba iść po nowy paszport do urzędu. Pierwszy taki punkt w Polsce

Od teraz podróżni mogą na wrocławskim lotnisku złożyć wniosek i odebrać gotowy paszport biometryczny. Czas oczekiwania na dokument wynosi 6-7 dni roboczych. Na miejscu można wykonać też zdjęcie.

- To pierwszy w Polsce punkt lotniskowy, w którym można wyrobić pełnoprawny paszport biometryczny - podkreśla Anna Żabska, wojewoda dolnośląska.

Punkt działa w strefie ogólnodostępnej terminala, blisko informacji lotniskowej więc nikt nie będzie miał problemu z jego znalezieniem

Ministerialne punkty wydające paszporty tymczasowe działają już w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu, gdzie do tej pory wydano łącznie ponad 34 tys. dokumentów.

Teraz Wrocław, dzięki rozbudowie i doposażeniu punktu MSWiA, wprowadza obsługę paszportów biometrycznych, oferując podróżnym jeszcze większą elastyczność - zarówno w planowanych podróżach, jak i w sytuacjach nagłych.

