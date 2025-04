Nowy punkt działa w terminalu pasażerskim, oferując ekspresowe wykonanie zdjęć do paszportu i wydanie dokumentu o różnych terminach ważności.

Port lotniczy we Wrocławiu wszedł do grona największych lotnisk w Polsce, oferujących punkty paszportowe MSWiA.

Czy na lotnisku we Wrocławiu można wyrobić paszport tymczasowy?

Teraz dołącza kolejne lotnisko - we Wrocławiu.

Od dwóch lat te punkty świetnie zdają egzamin, pomagając w nagłych sytuacjach, które mogą przytrafić się każdemu podczas podróży. Cieszę się, że tuż przed sezonem wakacyjnym otwieramy kolejny punkt na lotnisku we Wrocławiu. To będzie już piąty punkt paszportowy na polskich lotniskach.

Punkt paszportowy na lotnisku we Wrocławiu. Lotnisko Wrocław materiały prasowe

Punkt obsługują pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zdjęcie do dokumentu wykonywane jest na miejscu, a termin ważności paszportu tymczasowego dostosowywany jest indywidualnie do sytuacji - może wynosić od jednego do maksymalnie 365 dni.