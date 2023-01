Mandat przekazany do komornika. Nie płać go, to oszustwo

Wielu z nas w okresie świątecznym przemieszczało się samochodami. Ten fakt postanowili wykorzystać cyberprzestępcy w swojej nowej kampanii phishingowej. Jeśli na twój telefon trafiła wiadomość z informacją o konieczności opłacenia niezbyt wysokiego mandatu, bo sprawa zostanie przekazana do komornika, wiedz, że nadawcą najpewniej są oszuści.

