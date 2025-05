Choć dziś coraz częściej płacimy kartą, telefonem czy BLIK-iem, to fizyczny pieniądz nadal jest w obiegu. Gotówką zapłacimy praktycznie za wszystkie transakcje w punktach stacjonarnych i do tej pory można żyć w Polsce bez konta w banku czy karty płatniczej. Tradycyjny, namacalny pieniądz, zwłaszcza monety, ma dla wielu osób dodatkową wartość - płacenie gotówką nie zostawia śladów w systemach. Ponadto jest to kawał historii. Monetami płaciliśmy już co najmniej w VII wieku p.n.e., zaś cyfrowe formy płatności weszły dopiero w XX wieku n.e.