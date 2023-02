NBP wyemitował monetę i banknot kolekcjonerski "Mikołaj Kopernik"

Co roku Sejm i Senat ogłaszają patronów na kolejny rok. Jednym z patronów 2023 roku jest Mikołaj Kopernik. W tym roku przypadają również 550. rocznica jego urodzin. Z tej okazji Narodowy Bank Polski wypuścił monetę kolekcjonerską i banknot kolekcjonerski z wizerunkiem polskiego astronoma, które można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP.

Moneta i banknot "Mikołaj Kopernik"

Moneta o nominalne 50 zł jest wykonana ze srebra, ma średnicę 45 milimetrów, masę 62,2 grama, gładki brzeg i wysoki relief. To, co jeszcze bardziej ją wyróżnia to bursztynowa wklejka. Zostanie wyemitowana w nakładzie 7 tys. sztuk. Autorką projektu jest Urszula Walerzak.

Rewers monety przedstawia fragment pomnika Mikołaja Kopernika, który znajduje się w Warszawie oraz wizerunek promieni słonecznych z bursztynem jako przedstawieniem Słońca.

Awers z kolei przedstawia fragment Układu Słonecznego autorstwa astronoma, ze słynnego dzieła "O obrotach sfer niebieskich". Widoczny jest również fragment bursztynu oraz stałe elementy monety takie jak nominał, godło, oznaczenie roku produkcji.



Zdjęcie Moneta kolekcjonerska "Mikołaj Kopernik" / Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

Banknot kolekcjonerski o nominale 20 złotych został wyprodukowany na podłożu polimerowym. Ma 150 milimetrów długości i 77 milimetrów szerokości. Zostanie wyemitowany w nakładzie 100 tys. sztuk. Autorem projektu jest Krystian Michalczuk. To drugi polimerowy banknot kolekcjonerski NBP. Pierwszym był banknot o nominale 20 zł wyemitowany w 100. Rocznicę utworzenia Legionów Polskich w 2014 roku.

Strona przednia banknotu przedstawia popularny portret Mikołaja Kopernika oraz stylizowane wizerunki kwadrantu i fragmenty układu heliocentrycznego. Na odwrotnej stronie banknotu zostały zaprezentowane wizerunki historycznych monet: awers i rewers szóstaka gdańskiego, awers szóstaka elbląskiego, awers szeląga pruskiego (Toruń), a także wizerunek fragmentu układu heliocentrycznego. W tle widnieje również Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie - czytamy w opisie NBP.

Zdjęcie Banknot kolekcjonerski "Mikołaj Kopernik" / Narodowy Bank Polski / materiały prasowe

Niektórzy mieli już okazję płacić "Kopernikiem"

Młodszym Czytelnikom warto przypomnieć, że to nie pierwszy banknot z wizerunkiem Mikołaja Kopernika jaki został wyemitowany. Pierwszy pojawił się w obiegu w czerwcu 1966 roku. W kolejnych latach zmieniał swój wygląd i płacono nim aż do 1993 roku.

W 2023 roku ukazały się już dwa tematy monet kolekcjonerskich: Skarby Stanisława Augusta - Stanisław Leszczyński (wyemitowany 26 stycznia) oraz 160. Rocznica Powstania Styczniowego (16 stycznia). 15 marca 2023 roku Narodowy Bank Polski planuje wprowadzenie do obiegu monety kolekcjonerskiej o nominale 10 zł z serii "Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni" - Józef Kuraś "Ogień".