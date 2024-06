Co jednak ciekawe, teoria przestaje działać, jeśli chodzi o płatności dokonywane w ramach darowizny lub napiwków, bo te są mniej więcej takie same w przypadku gotówki i płatności bezgotówkowych. Stwierdzono również związek między bardziej pozytywnymi warunkami gospodarczymi a większym efektem bezgotówkowym, a także ustalono, że poziom inflacji nie wpływa na wydatki gotówkowe w porównaniu z wydatkami bezgotówkowymi.

O krok od społeczeństwa bezgotówkowego

Do tego efekt bezgotówkowy z czasem słabnie, co sugeruje, że w miarę upowszechniania się metod płatności bezgotówkowych, mają one mniejszy wpływ na konsumentów. Ten efekt przyzwyczajenia prawdopodobnie będzie się nasilać w miarę zbliżania się świata do społeczeństwa bezgotówkowego.

Naukowcy przekonują, że w kolejnych badaniach powinniśmy jednak zbadać, czy rodzaj wydatków bezgotówkowych ma znaczenie, np. użycie kart kredytowych w porównaniu z płaceniem za pomocą Google Pay lub Apple Pay.

Przejście do społeczeństwa bezgotówkowego wydaje się niemal nieuniknione. Uważam, że to badanie jest kluczowe, ponieważ rzuca światło na przeoczany aspekt tego przejścia: wpływ metod płatności na nasze zachowania związane z wydatkami. To zrozumienie może nam pomóc w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych podsumowują autorzy badania.